Почему вакцина против COVID-19 от Pfizer не поступит в аптеки в ближайшее время

Вакцина против COVID-19, разработанная американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, не будет доступна для всех в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters.

Прежде чем начать массовое производство и распространение вакцины среди наиболее нуждающихся групп населения, Pfizer и BioNTech должны получить одобрение регулирующих органов. Первыми, кто получит прививку от коронавируса, вероятно, будут работники здравоохранения и люди, живущие в домах престарелых.

Сложные условия хранения могут повлиять на доступность вакцины во многих больницах США. Эта проблема актуальна также для отдаленных сельских районов, где нет необходимого оборудования, не говоря уже о бедных странах с ограниченными ресурсами.

Дело в том, что данная вакцина, использующая синтетическую мРНК для активации иммунитета против вируса, должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию или ниже.

"Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре", – отметил старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер заявила, что компания тесно сотрудничает с правительством США в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставка в будущем может осуществляться с использованием сухого льда.

Ранее MedOboz сообщал, что вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ую эффективность в предотвращении коронавирусной инфекции. Препарат проходит финальный этап клинических испытаний.