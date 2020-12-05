Когда-то Франция была домом для отца иммунизации Луи Пастера, но сейчас она входит в число наиболее скептически настроенных к вакцинам наций на Земле. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку страна готовит одну из крупнейших кампаний вакцинации в своей истории.

Одобрение Великобританией вакцины против COVID-19 для массового использования оказало давление на другие страны. Президент Франции уже заявил, что намерен начать вакцинацию самых уязвимых групп в начале 2021 года, после чего последует второй этап, нацеленный на широкую общественность. Чтобы добиться коллективного иммунитета, ему нужно убедить достаточное количество получить прививку.

Согласно опросам, примерно половина жителей страны планирует вакцинироваться, тогда как вторая половина скептически относится к этой затее. Макрон надеется привлечь на свою сторону людей "убежденностью" и "прозрачностью".

Длительное время Франция была страной с высокими показателями использования антибиотиков и антидепрессантов, но в последние годы французы стали более подозрительно относиться к фармпромышленности. Масла в огонь добавили протесты "желтых жилетов", усилив теории заговора о том, что правительство обязано фармацевтическим компаниям, которые подпитывались увеличением количества обязательных уколов детям от 3 до 11 лет.

По мнению экспертов в области здравоохранения, общественное доверие к прививкам начало ослабевать после скандала в 80-х, когда сотни больных гемофилией были инфицированы ВИЧ после переливания зараженной крови.

Далее последовал скандал с популярным препаратом для похудения Mediator, который вызывает серьезное повреждение сердца и, возможно, убил более 2000 человек. Подозрения усиливаются.

В 2009 году кампания против свиного гриппа закончилась тем, что государство сожгло миллионы ненужных уколов на сотни миллионов евро. После такого фиаско, многие против массовой вакцинации, включая некоторых медиков. Такая позиция врачей вызвала доверие к антипрививочному движению.

Также были врачи, продвигавшие препарат хлорохин как лекарство от коронавируса. Сейчас известно, что он не может использоваться в этих целях.

Скептицизм влиятельных людей довольно опасен с точки зрения здоровья населения. С одной стороны, многие люди считают, что серьезность COVID-19 преувеличена, они не хотят быть подопытными кроликами. С другой – заболеваемость только растет, как и число умерших. Вероятно, решение Германии об обязательной прививке от кори, а также установление немаленького штрафа, может послужить примером в решении данной проблемы, как знать.