Первая протестированная вакцина против COVID-19 эффективна в 90% случаев

Виктор Литвиненко Новости медицины 18:09, 9.11.2020 Обновлено: 18:13, 9.11.2020

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность на 90% в предотвращении коронавирусной инфекции.

Как передает Deutsche Welle, это результаты третьей, финальной, фазы клинических испытаний.

В испытаниях приняли участие 43500 человек из шести стран. Согласно отчетам производителей, они не обнаружили серьезных опасений по поводу безопасности, связанных с вакциной. Исследователи полагают, что иммунизирующий эффект будет длиться как минимум год.

Следующий шаг для компаний – это подача заявки в регулирующие органы на экстренное использование препарата.

MedOboz ранее писал, что англо-шведская компания AstraZeneca начала ускоренную проверку своей вакцины против COVID-19. Этот подход разработан для ускорения оценки перспективных лекарств или вакцин во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Комментировать
Здоровье Новости медицины

Смотрите также

Вакцина-кандидат от COVID-19 показала более чем 90% эффективности – Pfizer

Бюллетени с "опросом Зеленского" выбросили на помойку, – Смолий

В Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски. Видео 18+

СМИ заявили о разводе Трампа с женой: как президент США познакомился с Меланией

Зеленский и Ермак заболели коронавирусом