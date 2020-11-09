Первая протестированная вакцина против COVID-19 эффективна в 90% случаев

В них приняли участие 43500 добровольцев из шести стран

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина эффективна на 90%

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность на 90% в предотвращении коронавирусной инфекции.

Как передает Deutsche Welle, это результаты третьей, финальной, фазы клинических испытаний.

В испытаниях приняли участие 43500 человек из шести стран. Согласно отчетам производителей, они не обнаружили серьезных опасений по поводу безопасности, связанных с вакциной. Исследователи полагают, что иммунизирующий эффект будет длиться как минимум год.

Следующий шаг для компаний – это подача заявки в регулирующие органы на экстренное использование препарата.

MedOboz ранее писал, что англо-шведская компания AstraZeneca начала ускоренную проверку своей вакцины против COVID-19. Этот подход разработан для ускорения оценки перспективных лекарств или вакцин во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

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