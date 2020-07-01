Пантенол и ожоги – несовместимая пара

Пантенол при ожогах не тот, за кого себя выдает

Лето, солнце, Пантенол – базовый набор отпускника. С ним категорически не согласны медики, делая накануне сезона традиционное предупреждение о риске негативного результата этого сочетания, но коллективный разум продолжает причислять Пантенол к лику эффективной первой помощи.

Правильные действия при ожогах

С солнечными ожогами сталкивается большинство отдыхающих в первые дни активного принятия солнечных ванн. Они проявляются не только покраснением и болезненностью кожного покрова, но и общими симптомами, и основные действия должны быть направлены на восстановление поврежденных участков.

Чаще всего солнечные ожоги относят к числу поверхностных. Вся суть лечения сводится к двум направлениям – охлаждению и увлажнению. Для этого подходит холодная вода – пораженную область можно держать под струей проточной воды. Также можно наложить ткань и регулярно ее менять или смачивать, хорошим вариантом будет использование специальных ожоговых гелей/повязок.

Лед для этих целей не подходит, поскольку от контраста ситуация только усугубится. Так же как не подходят и различные другие средства – мази/кремы, мед, сметана, кефир, зубная паста – все они создают слой, не позволяющий ране охлаждаться, а накопленное тепло поступает внутрь тканей.

Что же не так с Пантенолом

Массовое летнее увлечение Пантенолом часто обосновывают тем, что в инструкции указано на возможность его применения, в том числе при ожогах. Это действительно так, но только не в качестве препарата первой помощи, а примерно через пять дней, если есть необходимость ускорить заживление образовавшихся ран.

Это обусловлено составом мази, активное вещество – декспантенол, относится к витаминам группы B, оказывающим выраженное влияние на эпителиальную ткань и обладающим незначительной противовоспалительной активностью.

Вспомогательные компоненты, за исключением обеспечивающего холод изомера тетрафторэтана и воды, использоваться на ожоговой поверхности не должны: пользы от них не будет, а вот негативное влияние на процесс – весьма вероятно.