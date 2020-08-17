Пандемия Covid-19: начало на осень

Пандемия Covid-19 разделила общество, имеющуюся в изобилии информацию каждый трактует как хочет и делает из нее самостоятельные выводы, не всегда совпадающие с мнением МОЗ Украины и ВОЗ. Паника одних объясняется тем, что большинством игнорируются правила дистанцирования и ношения защитных масок. А игнорирование, в свою очередь, обусловлено неверием в существующую угрозу, поскольку мы еще реально с ней не столкнулись.

Первая волна Covid-19 в европейских странах охарактеризовалась ежедневной смертностью 900-1000 человек в день, это относится к таким странам, как Великобритания, Испания, Италия и Франция. Такой высокий показатель образовался преимущественно за счет людей, которые входили в зону риска по возрасту или наличию сопутствующих болезней. Если сказать грубо, то не исключено, что они умерли бы в ближайшем будущем и без коронавируса от ишемической болезни сердца, инсульта или сезонного гриппа.

Однако о том, что первая волна уже прошла, можно говорить не из-за высокой смертности, а на основании наличия антител. Согласно разным источникам, в среднем в этих странах их имеет 10-40% населения. Именно это и является основным сдерживающим фактором, который позволяет строить оптимистичные прогнозы на осень.

На сегодня, по некоторым данным, инфицированность в Украине не превышает 2%. Это говорит об отсутствии иммунной защиты общества, поскольку с первой волной мы еще по-настоящему не столкнулись. В пользу этого также свидетельствует и невысокий уровень смертности – 15-23 человека в день (период начала лета и август соответственно).

Оценивать распространение Covid-19 можно разными методами, в т. ч. и предложенными правительством. Однако если посмотреть на тенденцию по критерию, применяемому ECDC, который учитывает за 14 дней относительное количество смертей на 1 млн жителей, то в июле-августе отмечается рост уровня инфицированности на фоне снижения числа смертельных исходов.

Летальность от коронавируса в среднем составляет 0,1-1%, она выше летальности гриппа (0,01-0,1%), который обычно игнорируется обществом. Вероятно, уже привычный уровень смертности от гриппа – одна из причин, по которой к Covid-19 относятся легко. Однако 0,1% – это очень большие цифры, которые будут выглядеть как 10-50 тыс. украинцев за холодный сезон.

Украина очень рано отреагировала на угрозу, закрыв границы, транспорт, школы и учреждения. Это обвалило экономику, разрушило человеческие судьбы, но позволило выиграть время, которое можно и нужно было потратить на подготовку. Уровень мероприятий МОЗ, на которые было израсходовано 65 млрд грн спецфонда, скорее говорит о полной не подготовке и непонимании того, с чем мы столкнемся.

В стационарах до настоящего времени находилось до 6 тыс. пациентов. По информации от министра МОЗ Максима Степанова, к приему больных готово 34 тыс. коек, включая 9,5 тыс. с подведением кислорода, в больницах доступно к использованию 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ. Однако если посмотреть на цифры, это совсем не то, чем можно встретить надвигающуюся пандемию.

Весьма иллюзорной выглядит надежда на сознательность людей, которые будут соблюдать дистанцию и носить постоянно маски. Уже понятно, что еще один раунд закрытия транспорта, школ и предприятий ситуацию не решит, а только отсрочит, при этом экономика еще одной остановки может просто не выдержать.

Единственным реальным выходом из ситуации видится организация защиты людей из групп риска, уровень летальности у которых может достигать 10%. Сейчас самое время пройти обследование и лечение. Последнее относится не только к пожилым и ослабленным людям. Можно вакцинироваться от пневмококка, а после появления свежей вакцины – от гриппа. Прививка от коронавируса будет доступна не раньше начала следующего года. Чтобы дожить до этого времени, нужно уделить внимание правильному питанию и физической активности.

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