Пандемическая география: почему во Львове Covid-19 косит врачей десятками, а на Луганщине медики не болеют?

У всех еще в памяти ситуация, когда в Николаевской области до 11 апреля вообще не диагностировалась коронавирусная инфекция – хотя в остальной Украине подтвержденных случаев Covid-19 было к этому дню более 2700. Однако и в некоторых других областях коронавирусная статистика сильно отличается от средней – где в меньшую, а где и в большую сторону.

Статистика 11 апреля – как коронавирус "не брал" север и восток

Для начала возьмем тот самый, уже далекий день 11 апреля, когда через два дня после специальной экспедиции главного санврача Виктора Ляшко на Николаевщину там обнаружились первые два инфицированных коронавирусом . И посмотрим на статистику того дня по другим областям.

Но для начала учтем, что 2777 зарегистрированных заболевших в Украине в тот день от 44’289’400 человек населения Украины – это 0,0063%.

То есть среднеукраинская цифра составила бы в тот день 60-90 больных для областей с населением 1-1,5 млн человек (а большинство областей Украины именно таково). Или же 100-180 больных для тех немногих областей, в которых население вдвое-втрое больше (например, Харьковская область и подконтрольная часть Донецкой области).

Но статистика того дня скачет совершенно невообразимо. Судите сами: подконтрольная часть Луганской области – 3 больных, Донецкой области – 11. Харьковская область – тоже 11. Черниговская область – 9 пациентов с Covid-19.

Тут можно было бы сказать, что коронавирус просто "не берет" жителей севера и востока Украины – если бы из этой статистики 11 апреля не выпала Сумская область. В ней заболевших тогда было на порядок больше: вполне среднестатистические в тот день 73 человека на миллионный регион.

Еще интереснее в статистике 11 апреля взглянуть на Хмельницкую область – ведь ее ближайшими соседями являются такие "коронавирусные лидеры" среди регионов, как Черновицкая область (11 апреля – 432 заболевших), Тернопольская область (243), Винницкая (174) и Ровенская области (119 больных). И вот между всеми этими трехзначными числами в Хмельницкой области в тот день – всего 19 людей с Covid-19.

Статистика 18 мая – Черниговщину коронавирус не берет

Перенесемся на месяц вперед и посмотрим на статистику 18 мая. Процент заболевших за два с половиной месяца составил 0,042% населения страны (18616 от 44289400 человек). То есть среднеукраинская цифра составила бы 400-650 больных для областей с населением 1-1,5 млн человек. Или же 700-1200 больных для больших областей.

Но что мы видим? В Луганской области за 80 дней эпидемии зарегистрировано всего 42 больных, да и 22 из них уже выздоровели. И это несмотря на постоянную даже во время карантина ротацию войск ООС в этом регионе и грузовые потоки в зону ООС.

В подконтрольной Донеччине – 161 больной. Это впятеро меньше среднеукраинской цифры при таком населении региона и при той же ООС на его временной "границе".

В Черниговщине – всего 113 больных. Хотя в соседней Полтавской области при почти той же численности населения 264 больных. Впрочем, для 1,3 млн. жителей Полтавщины и это число вдвое меньше среднеукраинских цифр.

По-прежнему, почти не болеют Николаевская и Херсонская области – и в них число зарегистрированных коронавирусных пациентов не достигло 300. Для сравнения у соседей Николаевщины, жителей Одещины – 746 больных, хотя населения там всего в полтора раза больше.

По-прежнему приятно поражает Хмельницкая область – в ней по сей день 270 больных Covid-19.И этопротив свыше 2700 (!) коронавирусных пациентов в соседней Черновицкой области, население которой еще и заметно меньше населения Хмельниччины.

Смертность: Covid-19 не убивает жителей Днепропетровщины и Луганщины

Отдельно удивляет региональная статистика смертности от коронавирусной инфекции. Например, в Днепропетровщине процент умерших к числу заболевших (многосотенному) составил лишь 1,4%. При этом среднеукраинский процент летальности Covid-19 вдвое больше – 2,8%.

Многострадальная Черновицкая область, напротив, дает сразу 3,8% летальности от коронавирусной инфекции.

Если этот процент в Буковине можно интуитивно как-то списать на проблемы провинциальных больниц – то как тогда объяснить, что в подконтрольной Луганщине (где нет ни одного мегаполиса, где вообще не осталось ни одного города с населением выше 100 тысяч человек ) смертей от коронавируса ни у кого из 42 заболевших, к счастью, не произошло?

Неужели в 260-тысячных Черновцах с медициной дела этой весной обстоят хуже, чем во втрое меньших Лисичанске и Северодонецке; не говоря уже о маленьких Старобельске, Счастье и других местечках подконтрольной части луганской степи?

Заболеваемость медиков – Винничина, Кировоградщина и Львов впереди антирейтинга

Средний процент заболевших медицинских работников от общего числа заболевших в Украине составил 16%. Но некоторые области и даже города удивляют и тут.

Из прекрасных примеров: в Луганщине не только никто не умирает от Covid-19, но и всех врачей региона коронавирус вообще до сих пор обходит самой дальней дорогой. Так что быть врачом в Луганщине – самый безопасный статус во время нынешней пандемии (шутка!).

К врачам Днепропетровской области коронавирус тоже почему-то почти "не пристает". И это при всей гипернаселенности этого региона и большом количестве заболевших в нем, и большом количестве врачей в немаленьких городах Днепропетровщины.

Из плохих примеров – по неизвестным причинам в Винничине и в Кировоградщине врачи составили целых 33%-36% больных Covid-19.

А вдогонку этим центральноукраинским областям несется Львовщина, а точнее, ее областной центр. Мэр Львова Андрей Садовый 14 мая отчитался, что коронавирус обнаружили сразу у 56 медиков львовской Больницы Скорой Помощи, а также у почти такого же (на сегодня уже большего) количества врачей других медучреждений города.

В итоге к 18 мая по абсолютному числу заболевших врачей Львов догнал Киев – в котором населения в 4 раза больше, врачей работает в 6 раз больше, заболевших коронавирусной инфекцией 18 мая в 2 раза больше. Но заболело пока что по 125 медиков и в столице Украины, и в столице Галичины.

Это превращение врачей Львова в группу риска заставляет вспомнить один факт. Именно Андрей Садовый 10 апреля зачем-то со скандалом отказался от партии противовирусного препарата, который бесплатно (!) привезли из Киева именно для защиты медиков (!) именно львовской Больницы Скорой помощи (!), а также других больниц Львова.

К слову, обещание вернуть тогдашнюю благотворительную партию препарата с действующим веществом Протефлазид, мэр Львова так и не исполнил; препарат, подаренный для защиты медиков, пропал.