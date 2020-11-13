Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой план по расследованию причин пандемии COVID-19. Поиск начнется в Ухане, где впервые был обнаружен новый коронавирус SARS-CoV-2, и расширится по всему Китаю и за его пределами. Узнать, каков был путь распространения вируса очень важно для предотвращения распространения инфекций в будущем.

Ученые говорят, что это непростая задача, пишет Nature.

Большинство исследователей придерживаются мнения, что вирус возник от летучих мышей, но как он попал к людям, неизвестно. Другие коронавирусы передаются от промежуточного животного-хозяина; например, вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002–2004 годах, вероятно, попал к людям от енотовидных собак или циветт.

ВОЗ расследует причину пандемии COVID-19

Вирусолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке Анжела Расмуссен сравнила поиски животного с SARS-CoV-2 с поиском иголки в самом большом в мире стоге сена. Она считает, что ключевым моментом в этом деле будет наладить отношения сотрудничества с учеными и правительственными чиновниками в Китае.

На выяснение происхождения вируса могут уйти годы, если это вообще возможно, и расследованию также придется ориентироваться в очень деликатной политической ситуации между Китаем и Америкой. Нынешний президент США Дональд Трамп "называет это китайским вирусом, и китайское правительство пытается сделать все, чтобы доказать, что это не китайский вирус", – говорит Линфа Ван, вирусолог из Медицинской школы Сингапурского национального университета имени Дьюка. Игра в политические обвинения привела к тому, что важные подробности исследований, проводимые в Китае, не были обнародованы. Ученый надеется, что ситуация с новой администрацией США будет менее нестабильной. Избранный президент Джо Байден также заявил, что отменит выход Трампа из ВОЗ. Поддержка Китая и США создаст гораздо более благоприятную среду для проведения исследований в этой области.

Поиск начнется в Ухане

Международная группа эпидемиологов, вирусологов и исследователей, обладающих опытом в области общественного здравоохранения, здоровья животных и безопасности пищевых продуктов, возглавит расследование ВОЗ COVID-19. Агентство не разглашает их имена.

Первая виртуальная встреча группы с исследователями из Китая состоялась 30 октября. Они обсудили план действий. Начальная фаза расследования в Ухане, вероятно, будет проводиться специалистами, уже находящимися в Китае, и международные исследователи отправятся в страну после изучения этих результатов.

В Ухане исследователи внимательно изучат рынок мяса и животных Хуанань, который посетили многие из первых людей с диагнозом COVID-19. Какую роль в распространении вируса сыграл рынок, остается загадкой. В ходе ранних расследований были взяты образцы замороженных туш животных на рынке, но, согласно отчету миссии ВОЗ от 5 ноября, свидетельств SARS-CoV-2 не было обнаружено. Однако пробы окружающей среды, взятые в основном из канализации и сточных вод, дали положительный результат на вирус. Это не позволяет сделать достоверные выводы и сузить область исследований.

Рынок в Ухане

Миссия ВОЗ будет исследовать диких и разводимых животных, продаваемых на рынке, в том числе лисиц, енотов и пятнистых оленей. Они также исследуют другие рынки в Ухане и проследят путешествия животных по Китаю и через границы. Исследователи будут отдавать приоритет животным, которые, как известно, восприимчивы к вирусу, таким как кошки и норки.

Животные, чувствительные к коронавирусу

Команда также изучит медицинские записи Уханя, чтобы выяснить, распространялся ли вирус до декабря 2019 года. Исследователи опросят первых людей, у которых выявлен COVID-19, чтобы выяснить, где они могли быть заражены, и проведут тестирование образцов крови медицинского персонала, лаборантов и сельскохозяйственных рабочих, собранные за недели и месяцы до декабря, в поисках антител против SARS-CoV-2.