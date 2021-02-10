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/ Кардиология

От каких болезней чаще всего умирают украинцы: данные Минздрава

11.5т
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Основными причинами смертности и одними из главных факторов инвалидности во всем мире стали сердечно-сосудистые заболевания, среди которых – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Именно от них чаще всего умирают и украинцы.

Об этом свидетельствуют выводы, полученные экспертами международного исследования Глобального бремени болезней за 2019 год. Данные опубликовал Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава на своем сайте.

"В Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. По этому показателю наша страна остается одним из мировых лидеров", – подчеркивают в ведомстве.

Выяснилось, от каких болезней чаще всего умирают украинцы

Выяснилось, от каких болезней чаще всего умирают украинцы

Отмечается, в национальном масштабе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 29 лет выросла почти на 8% – до 449 376 в 2019 году и составляет 64,3% от общего количества летальных случаев. Примечательно, что в 1990 году было зафиксировано 350 605 смертей от таких болезней – 56,5% соответственно.

В Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения – ЦОЗ
В Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения – ЦОЗ. Источник: phc.org.ua

В ЦОЗ напомнили основные факторы риска, которые способствуют случаям преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний:

  • высокое артериальное давление;

  • плохое питание;

  • холестерол;

  • высокий индекс массы тела;

  • табачный дым;

  • высокий уровень глюкозы;

  • загрязненный воздух;

  • нарушение функции работы почек;

  • употребление алкоголя;

  • низкая физическая активность.

Украинцы теряют заметно больше лет здоровой жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, чем соседние страны и США
Украинцы теряют заметно больше лет здоровой жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, чем соседние страны и США. Источник: phc.org.ua

Эксперты установили, что в целом на планете выявление случаев сердечно-сосудистых заболеваний почти удвоилось с 271 миллиона в 1990 году до 523 млн в 2019-м. Тогда как количество смертей от этих недугов неуклонно увеличивалась с 12,1 млн в 1990 году до 18,6 млн в 2019-м.

От чего чаще всего умирали украинцы в 2019 году
От чего чаще всего умирали украинцы в 2019 году. Источник: Facebook Центра общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована инфографика о том, как изменился темп смертности от коронавируса в Украине за две недели.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Исследование ученых
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья болезнь Сердце синдром внезапной смерти
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