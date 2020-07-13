От чего умирают украинцы, и что остается без внимания правительства

Статистика в Украине по отдельным причинам смерти в этом году переживает тяжелый период, это связано с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211,"О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Несколько дней назад были опубликованы данные только за январь-апрель, что сильно усложняет возможность оценить ситуацию, связанную как с коронавирусной инфекцией, так и с другими причинами, вызывающими смерть. Это очень важный вопрос, который интересует в частности бизнес, пытающийся понять, насколько оправданы были карантинные меры, а также больных другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, которые в период карантина фактически утратили возможность получения медицинской помощи.

На июньском брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что совместно с Киевской школой экономики была разработана математическая модель, согласно которой без введения карантинных мер за год от коронавирусной инфекции могли бы умереть 145 тыс. человек. Введение карантина он считает своевременным и эффективным, а дальнейшее развитие событий связывает с коллективным соблюдением мер безопасности. По прогнозам, в зависимости от сезонности, расчетная смертность от COVID-19 составит от 1 до 7 тыс. человек в год (по оптимистичному и пессимистичному сценарию соответственно).

С одной стороны, цифры впечатляют, но при этом абсолютно без внимания остались все остальные медицинские проблемы, кроме коронавируса, и по ним совсем неоптимистичная статистика.

Согласно данным Госстата Украины, за период январь-апрель этого года всего умерло 195 287 человек, из них большая часть (133 560) приходится на болезни сердечно-сосудистой системы. Аналогичные цифры фиксировались и в прошлом году. Таким образом в этом году реальная вероятность умереть от ишемической болезни сердца есть у более 275 тыс. человек, что превышает самые худшие прогнозы по COVID-19 в разы.

Видимо, для Министерства охраны здоровья эти данные не являются шокирующими, поскольку абсолютно никакие меры по профилактике этих заболеваний не проводятся, хотя логично было бы оценить эффективность контроля производства продуктов питания и проводить регулярные мероприятия по профилактике предрасположенных к ним людей.

Больше 6500 людей в Украине ежемесячно умирает от онкозаболеваний, это около 26 тыс. за 4 месяца и более 78 тыс. за год. Многих из этих случаев можно было бы избежать при своевременной и массовой диагностике и доступном лечении, постройке современных больниц и лабораторий, повышении зарплат врачам до уровня, при котором лучшие из них не планировали бы смену места жительства.

В принципе, этот список можно было бы продолжить, включая почти 300 смертей от туберкулеза ежемесячно и абсолютно неэффективную политику в отношении этой болезни. Хотелось бы видеть брифинги министра здравоохранения и главного санитарного врача и по этому поводу, включая математические прогнозы по возможной динамике при повышении внимания к туберкулезным больным.

Из положительного можно отметить улучшение оснащения отделений интенсивной терапии и реанимаций в отдельных больницах. На новом оборудовании смогут лечить и больных пневмонией, летальность от которой на протяжении последних полутора лет варьирует в пределах 800-1200 человек в месяц. Таким образом можно надеяться на снижение таких показателей, но это не точно.