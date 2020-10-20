Особенности состава внутривенных иммуноглобулинов

Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) – препараты, содержащие иммуноглобулины класса G. Первоначально они применялись у пациентов с врожденными иммунодефицитами в качестве заместительной терапии. Постепенно спектр их использования расширился, и сейчас они востребованы при системных и аутоиммунных заболеваниях, сопровождающихся иммунодефицитными состояниями. Исследования проводились на протяжении более 50 лет, в результате чего ВВИГ стали широко применять в клинической практике многих стран мира.

Для изготовления внутривенных иммуноглобулинов необходима донорская плазма. Антитела разделены на пять основных классов, каждый из которых оказывает характерное воздействие на организм. Особенность их влияния обусловлена двумя фрагментами – Fab и Fc, также в ответе иммунной системы иммуноглобулины, относящиеся к разным подклассам, играют различную роль.

ВВИГ выпускаются разными компаниями, они имеют отличия по своим качественным характеристикам и безопасности. Сегодня препаратами выбора чаще всего становятся лекарства четвертого поколения, например

Биовен (Bioven) компании "Биофарма". В его состав входят иммунологически активная белковая фракция иммуноглобулина G в виде интактных молекул IgG, сохранивших высокую активность Fc-фрагмента.

Выходу медикамента на рынок предшествует его проверка на соответствие стандартам ВОЗ. Соблюдение требований позволяет обеспечить высокую эффективность терапии на фоне минимального риска возникновения нежелательных явлений.

Одно из важных требований к производству ВВИГ – использование плазмы более 1000 доноров, это позволяет обеспечить лекарство широким спектром антител против большого числа чужеродных антигенов. Плазма обязательно проходит стадию удаления/инактивации известных патогенов.

В составе ВВИГ, согласно существующим международным эталонам, должны содержаться хотя бы два типа антител. Эти иммуноглобулины обеспечивают защиту от бактерий и вирусов, а их концентрация должна быть выше исходной не меньше, чем в три раза. Также требования определяют число антител к HBsAg – не меньше 0,5 МЕ на 1 г иммуноглобулина.

Во время разработки лекарства нужно доказать его стабильность, для чего проводятся соответствующие исследования. Использование антимикробных консервантов недопустимо ни на одном из этапов изготовления препарата. Количество входящего в состав медикамента IgA должно быть определено и указано в инструкции, при этом его вхождение также строго регламентируется требованиями к ВВИГ.

Осмоляльность внутривенных иммуноглобулинов должна быть не менее 240 мОсмоль/кг, рН может находиться в диапазоне 4,0-7,4. Также требованиями регламентируется тромбогенная (прокоагулянтная) активность, антикомплементарная активность, титр анти-А/В изогемагглютининов, содержание димеров и мономеров IgG, полимеров, агрегатов и других веществ. Для точного дозирования и минимизации получения гиперосмоляльного раствора ВВИГ лучше использовать в форме готового раствора.

Если при производстве препарата в качестве стабилизатора используются сахара, это увеличивает вероятность появления нежелательных реакций со стороны почек. При низком значении рН в проведении стабилизации сахарами для поддержания стабильности молекул IgG необходимости нет. Наиболее безопасными стабилизаторами считается L-пролин (рекомендованное значение рН – 4,8) и глицин (рН варьирует в пределах от 4,1 до 4,5).

Внутривенные иммуноглобулины разных производителей не являются эквивалентными, поскольку их производство отличается технологическим процессом, степенью вирусной безопасности и др. При этом все средства проверяются на соответствие общим требованиям, что обеспечивает высокую безопасность и эффективность.

Препараты с различным составом и характеристиками необходимы ввиду неоднородности болезней/состояний, при которых они могут применяться. При выборе ВВИГ, помимо основного показания, учитываются многие факторы, это относится к возрасту, наличию и тяжести течения сопутствующих заболеваний и др. Для пожилых пациентов, новорожденных и людей с сердечной недостаточностью основными факторами риска применения иммуноглобулинов является нагрузка объемом, осмоляльность, содержание в составе раствора натрия, при диабете и нарушениях почечной функции важно учитывать содержание сахара.

Таким образом, на эффективность лечения оказывает влияние не только соответствие лекарства стандартам ВОЗ, но и определение наиболее подходящих характеристик для каждого пациента. Лечение должно проводиться врачом, который при выборе препарата учитывает пользу от терапии и существующие риски.

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