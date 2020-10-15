Особенности состава и механизм воздействия внутривенных иммуноглобулинов

Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) – лекарственные препараты, получаемые из донорской крови, в клинической практике они зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства при продолжительной терапии пациентов с иммунодефицитами гуморального типа. При первичных иммунодефицитах терапевтический эффект обусловлен компенсацией недостаточного количества иммуноглобулинов.

Также ВВИГ применяются для лечения многих системных и аутоиммунных воспалительных патологий, течение которых сопровождается выраженными нарушениями работы иммунной системы, в этом случае механизм действия более сложный.

Все иммуноглобулины для внутривенного применения полиспецифические, главным образом IgG. При изготовлении препаратов используется плазма не менее 1000 здоровых доноров. Благодаря этому в составе лекарства присутствуют антитела против наиболее часто встречающихся чужеродных антигенов. Также, в зависимости от страны проживания донора, в ВВИГ находятся и естественные аутоантитела.

Для обеспечения эффективности и безопасности терапии состав внутривенных иммуноглобулинов должен быть сбалансированным, в нем должно поддерживаться естественное распределение подклассов Ig (G1, G2, G3, G4). Это обусловлено отличиями функциональных свойств и других показателей, в т. ч. периода распада и способности к активации комплемента.

IgG1 характеризуется наибольшим удельным весом, этот подкласс антител составляет 43-75%, он необходим для формирования противовирусных антител, способствует усилению клеточного иммунитета, а также взаимному усилению воздействия с иммунными лимфоцитами.

Вторым по численности является подкласс IgG2, в среднем его объем в IgG составляет 23% (в диапазоне 18-48%). Эти антитела отличаются отсутствием кожно-сенсибилизирующих свойств, их основная активность направлена на полисахаридные антигены бактерий. По силе активации комплемента они уступают IgG1 и IgG3.

Группа иммуноглобулинов IgG3 относительно немногочисленна, в структуре IgG она занимает около 7%. Это самые сильные активаторы комплемента, характеризующиеся высокой степенью сродства к белковым антигенам, включая фрагменты эндотоксичных грамположительных микроорганизмов и вирусов. Также для этой группы антител характерен самый короткий период полужизни – около 7-8 дней, в то время как для остальных подклассов этот показатель примерно в три раза больше.

В структуре IgG четвертый подкласс занимает незначительную нишу, в пределах 11%. Воздействие этих антител направлено на аллергические реакции, активаторами комплемента они не являются.

При изменении в структуре ВВИГ конкретного подкласса можно достичь увеличения эффективности проводимого лечения в отношении определенного заболевания. Препараты, обогащенные иммуноглобулинами подкласса IgG2, наиболее эффективны у пациентов с синопульмональными инфекциями. При их применении отмечается увеличение количества антиполисахаридных антител, воздействие которых направлено на разрушение оболочки патогенных микроорганизмов.

ВВИГ с высоким числом IgG3-антител отличает вирус-нейтральная активность, а средства с повышенным количеством иммуноглобулина IgG4 наиболее эффективны при лечении аллергических болезней.

Чтобы препарат оказывал терапевтическое действие, при его производстве требуется соблюдение оптимальной величины рН. Это необходимо для обеспечения высокой безопасности лечения, что связано с низкой антикомплементарной активностью, одновременно с этим сохраняется максимальная стабильность ВВИГ.

На рынке сегодня представлены разные группы лекарств как с содержанием стандартного числа подгрупп антител, так и с повышенным числом иммуноглобулинов против вирусов. Также выпускаются медикаменты, в состав которых дополнительно входят антитела классов IgM, IgA.

Выпускаемый компанией Biopharma препарат Биовен относится к четвертому поколению внутривенных иммуноглобулинов. Это концентрат антител, проявляющих специфическую активность в отношении многих антигенов, включая аутоантитела, вирусы, бактерии, токсины.

В отличие от многих аналогичных лекарств, входящие в состав ВВИГ IgG представлены функциональной целостной молекулой практически в полном объеме. Механизм его действия, а также высокая эффективность и безопасность в рутинной практике у больных всех возрастов с первичными/вторичными иммунодефицитами обусловлены структурно-функциональными участками.

Иммуноглобулины применяются не только для лечения основной болезни, но и могут использоваться для контроля осложнений. Чтобы добиться оптимального результата, должны учитываться существующие факторы риска, благодаря этому можно минимизировать вероятность возникновения побочных реакций.