Особенности применения альбумина в терапии критических состояний

Альбумин относится к числу самых распространенных белков в природе, он является основным белковым резервом организма и выполняет различные функции, главными из которых считается гемодинамическая, сорбционно-транспортная, антиоксидантная. Вещество оказывает прямое реологическое воздействие, способствует улучшению местного кровотока, принимает участие в транспорте гормонов, жирных кислот, билирубина, аминокислот, нейтрализует токсины и связывает катионы железа.

На фоне многообразия синтетических коллоидных средств в инфузионно-трансфузионной терапии критических состояний использование раствора альбумина по-прежнему остается актуальным. Это связано с выраженным волемическим эффектом и другими положительными свойствами белка.

Альбумин может использоваться при широком круге показаний, включая ожоги, травматический и операционный шок, сопровождающийся дегидратацией и концентрированием крови, цирроз печени, гнойные процессы, язвенная болезнь, острый панкреатит и др. Препараты альбумина имеют высокий уровень безопасности, включение их в состав терапии к дополнительному риску развития осложнений не приводит. При этом они не могут служить средствами первой очереди лечения кроме индивидуальных случаев, определяемых врачом.

Препарат Альбумин выпускается компанией "Биофарма Плазма" в виде раствора для инфузий 10 и 20%. При производстве сырье проходит длительную пастеризацию, что является гарантией высокой степени вирусной безопасности лекарства. Его хорошая переносимость обусловлена использованием ультрафильтрации при очистке белков альбумина.

В настоящее время Альбумин относится к числу лекарственных средств, имеющих определенную нишу пациентов, у которых он может применяться в критических состояниях. Это относится к больным с тяжелыми поражениями почек и/или печени, системной воспалительной реакцией в ответ на местный инфекционный процесс, острым респираторным дистресс-синдромом.

Альбумин-Биофарма должен применяться только в стационарных условиях, объем, кратность введения и концентрация определяется врачом индивидуально на основе показаний, возраста, характера патологии. Для введения раствора нужна отдельная система. При значительной кровопотере допустимо использование альбумина с переливанием крови.

Фармакологическое действие раствора альбумина варьирует в зависимости от его концентрации. Так, при использовании 5% раствора отмечается снижение вязкости циркулирующей крови, что способствует улучшению микроциркуляции. Лекарство в данной концентрации не рекомендовано пациентам с отеком мозга и другими состояниями, при которых запрещено введение большого объема жидкости.

10% раствор альбумина является слабым гиперонкотическим белковым раствором, широко применяемым при лечении шока различной этиологии. Действие препарата направлено на привлечение и удержание в сосудистом русле жидкости из интерстициального пространства, при этом отмечается повышение и стабилизация кровяного давления. Применение 20% раствора позволяет значительно увеличить объем циркулирующей плазмы, что связано с привлечением жидкости из интерстициального пространства.

Альбумин-Биофарма, в сравнении с плазмой крови и искусственными плазмозаменителями, имеет ряд преимуществ. Препарат может вводиться сразу при возникновении необходимости, поскольку для его применения не требуется специальная подготовка, например определение группы крови.

В процессе терапии накопление альбумина в тканях и органах не происходит. В растворе содержится меньшее число электролитов, чем в плазме, поэтому он не оказывает негативное влияние на организм, в т. ч. на систему свертывания крови.

Применение незначительного объема альбумина позволяет доставить в организм большое количество белка с высоким коллоидно-осмотическим давлением, которое составляет практически 80% онкотического давления всей плазмы крови.

Если сравнивать все известные белковые гидролизаты и альбумин, то при терапии гипопротеинемии любой этиологии последний оказывает более быстрый эффект. Это позволяет его применять при необходимости неотложной помощи.

Таким образом, Альбумин-Биофарма является золотым стандартом коллоидных плазмозаменителей. Его использование позволяет значительно снизить летальность при септическом шоке, ожогах, перитонитах, а также уменьшить число осложнений у больных в острых состояниях.

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