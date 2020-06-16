Онлайн-система мониторинга состояния здоровья может увеличить продолжительность жизни украинцев

Низкая продолжительность жизни в Украине – проблема отсутствия эффективного скрининга и профилактики заболеваний, – уверены экcперты. Решить ее можно только комплексным подходом. Вовремя отслеживать изменения состояния здоровья, проводить качественный мониторинг и получать консультации квалифицированных специалистов поможет созданная в Украине электронная платформа Moniheal.com.

Согласно исследованию, проведенному Liga.net, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год 7 месяцев. По этим показателям Украина значительно уступает даже небогатым Румынии, Молдове, Беларуси. К примеру, в соседней Польше средняя продолжительность жизни составляет 77 лет 9 месяцев, в Румынии – 75 лет и 5 месяцев. За три десятилетия этот показатель заметно вырос во всей Восточной Европе, кроме Украины.

О том, что причиной низкой продолжительности жизни является именно здравоохранение, свидетельствуют многие показатели. Например, в Украине в 2019 году корью переболело 57 000 человек, а во всем ЕС – всего лишь 13 000. Показатель материнской смертности в Украине – 24 смерти на 100 тысяч человек, в Польше 3 смерти на 100 тысяч человек, в Чехии – 4.

С 1990 до 2015 года смертность от инфекционных заболеваний в Украине увеличилась вдвое – с 11 до 22 смертей на 100 000 человек.

Основной причиной более высокой продолжительности жизни в странах как западнее, так и восточнее Украины, называют не столько качество предоставляемого в этих странах лечения, сколько его своевременность. Учитывая особенности страховой медицины, население в этих странах больше охвачено плановыми скринингами, позволяющими выявить опасные заболевания на ранних стадиях.

Помочь решить проблему ранней диагностики и профилактики в Украине может онлайн-система Moniheal.com, по мнению специалистов. На рынке телемедицины, который получил толчок в развитии в связи с пандемией и карантинными мероприятиями, эта система отличается максимальным диапазоном и наличием уникальных функций. Которые, с одной стороны, дают людям шанс меньше болеть, с другой – предоставляют удобный и оперативный инструментарий для работы врачей, в первую очередь семейных.

Система содержит интерактивный медицинский архив пациента с защищенным доступом – в котором семейный врач или узкий медспециалист может взять данные анализов, осмотров, исследований, других видов диагностики человека, изучить их, сравнить и проанализировать. Этот цифровой архив, кроме удобной систематизации, возможностей для быстрого поиска, умеет дешифровывать анализы, поступающие из лабораторий, раскладывая каждый показатель в виде графиков, демонстрирующих врачу изменения любого параметра в динамике.

С появлением нового коронавируса в систему также имплантирован оригинальный онлайн-тест, который по дням и развитию симптоматики рассчитывает вероятность наличия заболевания.

Главная же уникальная возможность Moniheal в том, что система "умеет", исходя из имеющихся данных о состоянии здоровья, формировать проект плановой диагностики или обследований на год вперед. Что значительно облегчает работу семейного врача в плане постоянного мониторинга здоровья своих пациентов.

Именно регулярные обследования, ранняя диагностика и профилактика, как показывает практика развитых стран, позволяет увеличить продолжительность и качество жизни человека.

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