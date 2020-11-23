Оксфордская вакцина защищает от коронавируса в 90% случаев

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что эффективность ее прививки против COVID-19 достигает 90% при определенном способе введения.

Как пишет CNBC, вакцина AZD1222, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, вводилась участникам в двух разных дозах.

Одна группа добровольцев получила первый укол в половинной дозе, а через месяц в полной. Такой режим иммунизации показал 90% эффективность. При введении двух полных доз с интервалом менее одного месяца защита от коронавируса возможна только в 62% случаев.

Комбинированный анализ обоих режимов дозирования показал, что средняя эффективность вакцины составляет 70%. У участников, получавших вакцину, не было зарегистрировано ни одной госпитализации или тяжелых случаев заболевания. Иммунитет против COVID-19 вырабатывался через 14 дней после второй прививки.

Ранее MedOboz писал, что оксфордская вакцина в равной степени защищает пожилых и молодых людей. Это поможет защитить от коронавируса одну из наиболее уязвимых групп населения.