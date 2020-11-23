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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Оксфордская вакцина защищает от коронавируса в 90% случаев

  • AstraZeneca сообщила, что эффективность ее вакцины в среднем составляет 70%

  • При введении половины дозы, а через месяц полной, защита от вируса наблюдалась в 90% случаев

  • При введении двух полных доз прививка была эффективна на 62%

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Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что эффективность ее прививки против COVID-19 достигает 90% при определенном способе введения.

Как пишет CNBC, вакцина AZD1222, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, вводилась участникам в двух разных дозах.

Одна группа добровольцев получила первый укол в половинной дозе, а через месяц в полной. Такой режим иммунизации показал 90% эффективность. При введении двух полных доз с интервалом менее одного месяца защита от коронавируса возможна только в 62% случаев.

Комбинированный анализ обоих режимов дозирования показал, что средняя эффективность вакцины составляет 70%. У участников, получавших вакцину, не было зарегистрировано ни одной госпитализации или тяжелых случаев заболевания. Иммунитет против COVID-19 вырабатывался через 14 дней после второй прививки.

Ранее MedOboz писал, что оксфордская вакцина в равной степени защищает пожилых и молодых людей. Это поможет защитить от коронавируса одну из наиболее уязвимых групп населения.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
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