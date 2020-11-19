Оксфордская вакцина защищает как пожилых людей, так и молодых – исследование

Вакцина против COVID-19, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, способствует развитию сильного иммунного ответа у людей в возрасте от 60 до 70 лет. Это поможет защитить одну из наиболее уязвимых групп населения.

Результаты второй фазы клинического исследования были опубликованы в журнале Lancet.

В тестировании вакцины приняли участие 560 добровольцев. По возрастному принципу участники были разделены на три подгруппы: 18-55 лет, 56-69 лет, 70 лет и старше.

Исследование показало, что у людей всех возрастных групп вырабатывались антитела, разрушающие вирус, в течение 28 дней после первой дозы вакцины, и они усиливались после второй дозы.

У людей, получивших прививку, наблюдались боль в месте инъекции, лихорадка, миалгия и головная боль. Побочные эффекты чаще встречались у молодых участников, чем у пожилых людей.

Ранее MedOboz писал, что китайская вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания. Это позволяет производителю приступить к последней фазе тестирования.