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Оксфордская вакцина защищает как пожилых людей, так и молодых – исследование

  • Испытания вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca показали обнадеживающие результаты у людей старше 60 и 70 лет

  • Это поможет защитить от коронавируса одну из наиболее уязвимых групп населения

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Вакцина против COVID-19, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, способствует развитию сильного иммунного ответа у людей в возрасте от 60 до 70 лет. Это поможет защитить одну из наиболее уязвимых групп населения.

Результаты второй фазы клинического исследования были опубликованы в журнале Lancet.

В тестировании вакцины приняли участие 560 добровольцев. По возрастному принципу участники были разделены на три подгруппы: 18-55 лет, 56-69 лет, 70 лет и старше.

Исследование показало, что у людей всех возрастных групп вырабатывались антитела, разрушающие вирус, в течение 28 дней после первой дозы вакцины, и они усиливались после второй дозы.

У людей, получивших прививку, наблюдались боль в месте инъекции, лихорадка, миалгия и головная боль. Побочные эффекты чаще встречались у молодых участников, чем у пожилых людей.

Ранее MedOboz писал, что китайская вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания. Это позволяет производителю приступить к последней фазе тестирования.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
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