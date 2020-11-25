Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета создана на основе аденовируса шимпанзе (так называемый "вектор"), который перед тем был генетически изменен и потерял способность размножаться в организме человека.
Предварительные результаты клинического исследования третьей фазы: среди общего количества участников, а это больше 11 тысяч человек, возник 131 случай COVID-19 (101 – в группе плацебо, 30 – у вакцинированных). То есть, эффективность вакцины – 70,4%.
При этом в первой подгруппе, в которой схема вакцинации предусматривала введение дважды двух стандартных доз, эффективность составила 62%, а во второй, в которой первым этапом применили половину стандартной дозы – 90%.
С учетом численности второй подгруппы (только 2700 человек), "90% эффективность" требует уточнения.
Остается и вопрос объяснения такой разницы – возможно, причина в меньшей продукции антител к аденовирусу?
Данные о безопасности производители вакцины будут продолжать собирать в разных странах, пока не будет охвачено более 24 тысяч вакцинированных.
Вероятно, меньшая эффективность Оксфордской вакцины по сравнению с первенцами от Pfizer и Moderna, стала разочарованием, и ее создатели стали быстро искать преимущества. И нашли: исследования второй фазы с плацебо контролем показало мощный иммунный ответ как со стороны антител, так и Т-лимфоцитов, у людей старшего и пожилого возраста, который не отличался от такого у добровольцев в возрасте 18-55 лет. Подобных данных пока не хватает для других вакцин.
Другими преимуществами являются хранение только при температуре холодильника + 2-8 °C и низкая цена – до 3 долларов за дозу для бедных стран. Как по мне, для наших реалий "мягкие" температурные условия является важным преимуществом, потому что я не верю в реальность обеспечения непрерывной температурной цепочки в -70 °C для рядовых украинцев.
Напоследок. Есть мнение, что полученные данные о 90% клинической эффективности Оксфордской вакцины повышают доверие к объявленным русскими предварительных результатов 92% эффективности их вакцины Спутник V, которая также сделана на аденовирусном векторе. Ждем полный официальный отчет.
А пока вдохновляемся положительной новостью!
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