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Общая для диабета, рака и коронавируса: ученые нашли причину высокой смертности от COVID-19

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Высокая смертность пациентов от нового типа коронасируса связана с различными воспалительными процессами в организме.

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Ведь именно людей, имеющих сопутствующие заболевания, в частности, пожилых, медики называют теми, кто подвергается особому риску при COVID-19. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследования ученых.

По словам специалистов, диабет 2 типа, болезни сердца, Альцгеймера, рак, а также коронавирус – хоть и не связанные между собой состояния, но в их основе лежит одна проблема. И это воспаление.

Общая для диабета, рака и коронавируса: ученые нашли причину высокой смертности от COVID-19

"Воспаление является признаком естественной реакции организма на инфекцию. Когда иммунная система мобилизуется, всплеск активности защитных клеток вызывает побочные продукты, такие как жар и покраснение кожи, или лихорадка, когда задействована вся система", – отмечают исследователи.

При этом подчеркивается, что ожирение и хронические заболевания также вызывают воспаление.

В частности, установлено, что люди с избыточным весом имеют более высокие уровни воспалительных молекул-мессенджеров, называемых цитокинами, которые мешают нормальным функциям клеток и нарушают их.

Ученые пришли к выводу, что чрезмерная воспалительная реакция считается основной причиной тяжести заболевания и смерти у пациентов с COVID-19.

Общая для диабета, рака и коронавируса: ученые нашли причину высокой смертности от COVID-19

Проанализировав медицинские данные 17,4 миллиона человек, исследователи с Оксфордского университета тоже подсчитали, что люди с избыточной массой тела в три раза чаще умирают от коронавируса.

Так, в Британии специалисты уже забили тревогу, отметив, что скучающие, запертые в четырех стенах из-за карантина взрослые люди рискуют еще больше прибавить в весе, употребляя алкоголь – скрытый источник сахара, а также больше закусок.

"Точное понимание того, как болезни влияют на разные группы людей, действительно важно. После того, как пандемия закончится, нам нужно тщательно подумать о том, как сделать нашу страну здоровой для всех нас", – говорят эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученых, несмотря на то, что коронавирус COVID-19 в основном поражает легкие, он может распространяться на многие органы, включая сердце и кровеносные сосуды, почки, кишечник и мозг.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Теги
лечение рака вирус ожирение
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