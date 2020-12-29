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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Новый тест на антитела к COVID-19 дает больше информации про иммунный ответ

5.1т
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Новый тип теста на антитела к коронавирусу может дать более подробную информацию о том, как наша иммунная система реагирует не только на возбудителя COVID-19, но и на другие вирусы и бактерии.

Разработка принадлежит исследователям из Университета Линнея и биоаналитической компании Attana, передает MedicalХpress.

Группа ученых разрабатывает и оценивает новую диагностическую платформу под названием AVA (Attana Virus Analytics). Для изучения иммунного ответа людей на SARS-CoV-2 и бактерии Clostridium tetani, вызывающие столбняк, были проведены анализы сыворотки, плазмы и полного анализа крови.

Платформа AVA дает более детальную информацию о том, как иммунитет реагирует на различные типы вирусов и бактерий. Ее уникальность заключается в том, что диагностическая платформа не только гарантирует правильность теста на антитела, но и может дать представление об устойчивости иммунитета.

Путем сбора данных о количестве и качестве антител в образце и последующего сравнения их с образцами, взятыми позже, можно установить профиль развития иммунитета.

MedOboz ранее писал, что существующие тесты на COVID-19 можно использовать для выявления новых вариантов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании, ЮАР, Дании и других странах.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Теги
диагностика инфекция анализы
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