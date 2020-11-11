Новый метод определяет коронавирус точнее, чем тест на антитела – исследование

Ученые установили, что тест, определяющий наличие Т-клеток в организме, намного эффективнее анализа на антитела в определении коронавируса.

Об этом пишет CNN.

Согласно исследованию, этот метод направлен на поиск иммунных клеток, а точнее Т-лимфоцитов.

Известно, что количество антител к коронавирусу может уменьшаться, тогда как Т-клетки остаются в организме длительное время и обладают иммунологической памятью.

В ходе исследования был проведен анализ крови 70 человек, у которых был подтвержден ковид примерно двумя месяцами ранее. Теоретически у всех респондентов должен был быть положительный результат теста на антитела. Но тест на антитела дал отрицательный результат в 16 случаях, или в 23%. Т-клеточный тест был отрицательный только в двух случаях, это около 3%.

Также ученые протестировали 2200 человек с отрицательным результатом на Covid-19. Как показал Т-клеточный тест, 45 человек были инфицированы. Они предполагают, что эти люди не имели симптомов и не догадывались, что заразны.

Компания Adaptive Biotechnologies, проводившая это исследование, планирует коммерческий запуск своего теста в конце ноября, также будет подана заявка в регулирующие органы на разрешение использовать анализ в экстренных случаях.

Отметим, что данный метод используется только в научных целях и широкого распространения в клинике не имеет.

Как ранее писал MedOboz, человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса, тогда как положительный результат наверняка свидетельствует о болезни.