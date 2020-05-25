Новая онлайн-система мониторинга здоровья поможет выявить болезни на бессимптомных стадиях

MoniHeal – не просто очередной медицинский коммуникатор. Это новая философия отношения к собственной жизни.

Плановые обследования состояния организма – палочка-выручалочка, которая позволит не тратить массу денег, времени и нервов на лечение запущенных болезней, а даст возможность устранить риск развития хронических болезней на самой ранней, бессимптомной стадии.

Как это работает в других странах

Во многих странах ряд регулярных скринингов (медицинских обследований для раннего, досимптомного выявления болезней) – обязателен.

Часто это требование привязано к медицинскому страхованию – а в некоторых странах оно обязательно для всех или для некоторых профессий, или "почти обязательно", и на нем базируется вся система здравоохранения. Так вот, там просто не удастся воспользоваться страховой компенсацией цены медицинских услуг без прохождения планового скрининга.

Но даже и вне системы медстраховок в большинстве стран Запада работают национальные программы скрининга с хорошим показателем участия в них граждан.

Самые распространенные программы направлены на раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки, рака предстательной железы (ПСА-тесты), рака толстой и прямой кишки и туберкулеза. Также скрининг работает для беременных и их плода, есть скрининг и патронажный надзор новорожденных.

Причина проста – любые болезни легче и дешевле выявить и преодолеть на ранней бессимптомной стадии, чем впоследствии. Согласитесь: не лучшая жизненная перспектива – прийти к врачу при первом появлении регулярных болей и обнаружить рак в третьей-четвертой стадии. Ведь это нередко означает "жить вам осталось несколько месяцев или лет – хоть вы сейчас и потратите на терапию стоимость нескольких квартир в большом городе".

Эффективнее любые болезни выявлять заранее – исходя из возраста, пола, климата в вашем регионе, профессиональных и прочих нагрузок, привычек, прочих факторов риска.

Что для этого сделано в Украине

Заметьте, что беременные и новорожденные и у нас подвержены скринингу с довольно жесткими требованиями к участию в нем. Чего не скажешь о взрослых людях – сколько социальной рекламы в городах ни размещают с приглашением женщин возраста 30+ на регулярную маммографию, участие в ней гражданок Украины минимально. А смертность от рака молочной железы, в том числе, ранняя – соответственно, максимальна.

Проверку состояния сосудов тоже мало кто регулярно проводит – ранняя смертность же от сердечно-сосудистых заболеваний весьма распространена.

По этим причинам и была создана всеобъемлющая онлайн-система мониторинга состояния здоровья MoniHeal – для всех систем организма, для всех возрастов, начиная от рождения. Собственно, само название системы и ее сайта и происходит от слов "monitoring" и "health" (здоровье).

Ядро системы MoniHeal – программы скрининга и мониторинга - разработали с участием ученых из Национальной Медицинской Академии последипломного образования имени П.Л.Шупика. Аналогов этой онлайн-системе в мире пока нет.

Система позволяет человеку создать полный цифровой архив своих медицинских обследований и анамнеза жизни – исходя из которого программа рекомендует график плановых обследований тех или иных систем организма на текущий год жизни.

При этом полный или частичный доступ к системе MoniHeal . com человек предоставляет своему семейному врачу, который знает о состоянии здоровье пациента и рисках для него, а кроме того, может "подсмотреть" в цифровом медархиве пациента всю необходимую информацию. Врач имеет возможность сократить часть рекомендованных программой обследований или добавить ряд дополнительных, которые он посчитает необходимыми.

Так в сотрудничестве с семейным врачом при помощи системы MoniHeal составляется конкретный план постоянного мониторинга на текущий год жизни человека – позволяющий обнаружить проблемы со здоровьем в зародыше и ликвидировать их до появления симптомов, на ранней стадии

Новая философия отношения к себе

Система мониторинга состояния здоровья и плановых скринингов – это не просто очередной портал тайм-менеджмента (хотя упрощение любого планирования это уже очень ценно). Это новая философия бережного отношения к своему организму и его состоянию.

Почему-то мы все знаем, что, например, автомобиль нуждается в регулярном плановом техосмотре, во время которого проблемы, изношенные детали и системы техники выявляют на ранней стадии и чинят. Но точно такого же отношения к своему телу, своему здоровью люди почему-то не проявляют.

Хотя, если не "обслуживать" свой организм – не проводить его плановый "техосмотр" – тело, как и автомобиль, склонно "забарахлить" в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте.

Не менее важно, что система MoniHeal позволяет заработать в полную силу институту семейных врачей. Ведь сейчас люди из экономии и нежелания тратить время на обследования фактически не дают семейным врачам достаточной информации о своем организме. Мы приходим к врачам обычно уже "с болью" – притом с такой, с которой семейный врач сам не справится. Ему ничего и не остается, как сразу же направить вас к тому или иному узкому специалисту.

И в итоге система семейных врачей у нас нередко работает как "ресепшн" по отправке людей к другим специалистам. Это, конечно же, далеко от первоначальной задумки и от того, как это реализовано на Западе – где семейный врач обычно "ведет" человека многие годы и зачастую знает о нем больше, чем его домочадцы.

Так вот, доступ семейного врача к данным обследований в системе MoniHeal даст ему необходимый объем информации о вашем организме или организме вашего ребенка. И это вкупе с возможностью составлять график ежегодного мониторинга, позволит не столько лечить запущенные болезни, сколько не давать заболеть. Это шанс предупредить ряд хронических болезней и раннюю смертность – а если болезнь началась, это возможность уточнить возможные способы лечения.

Идеальный вариант – заносить в архив системы данные о ребенке от его рождения (точнее, начиная с особенностей беременности его матери) и неуклонно продолжать архивировать анамнез всю жизнь, разумеется, посещая плановые обследования, рекомендованные системой и откорректированные семейным врачом. Это путь к тому, чтобы нынешние новорожденные через несколько десятилетий составили "здоровую нацию" – принцип, о котором много говорят, но для реализации которого и создана бесплатная система M oni H eal.

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