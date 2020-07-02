Новая мутация коронавируса может быть безобидной, – ученые

Коронавирус постоянно мутирует, но это не значит, что со временем он станет более агрессивным и смертельным для человека.

Такое мнение немецкому изданию Die Zeit высказал Фридеманн Вебер, профессор вирусологии из Гиссенского университета. Он предположил, что эволюционным преимуществом для вируса, наоборот, станет безобидность.

"Ведь цель вирусов состоит в размножении. А для этого они должны поразить многих хозяев. Если они будут безобидными, это может им даже помочь. Также и наше собственное поведение, вероятно, может поменять коронавирус”, – заявил ученый

В этом важную роль может, например, сыграть социальное дистанцирование.

“Ведь чем реже вирус получает возможность поразить нового человека, тем вероятнее, что со временем он будет больше щадить хозяина. Так он сможет лучше распространяться среди населения. И чем активнее мы будем сдерживать распространение вируса через дыхательные пути, например, ношением масок, тем большее значение со временем, возможно, будет приобретать альтернативный способ передачи, например, путем непосредственного контакта и передачи через поверхности", – заключил Вебер.

Издание отметило, что пока нет научных доказательств такой теории.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование показало, что мутировавшая версия коронавируса (COVID-19) более заразна, потому что она "не ломается" так часто, находясь внутри тела.

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