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Новая форма поощрения врачей в условиях пандемии Covid-19

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Уникальность нынешнего времени состоит в том, что после прихода к власти молодой, перспективной и прогрессивной команды Украина все больше напоминает СССР. Только это такой, очень "креативный" Совок, над созданием которого трудится, вероятнее всего, не один сценарист.

Речь идет о ситуации, описанной врачом Виталием Денисюком, работающим в Нововолынской ЦГБ и КНП Иваничевской ЦРБ. Он заболел Covid-19, к счастью, болезнь протекала не тяжело, и через некоторое время он вернулся на работу. Руководство больницы посчитало, что заражение и профессиональная деятельность не связаны, а в качестве благодарности он получил весьма креативное обращение от первой леди страны, написанное от руки на листочке с гербом, напоминающем страницу из блокнота.

Эта история является ярким отражением сегодняшнего положения в медицине, когда персонал оказался фактически на передовой в условиях пандемии, при этом без настоящей поддержки в виде финансовой компенсации и обеспечения безопасных условий работы.

Судя по комментариям, такую хенд мейд благодарность, напоминающую неудачный пранк, получают многие врачи, которые переболели Covid-19. Можно предположить, что в представлении инициаторов такой формы признательности, это – аналог оваций, которыми люди в разных странах приветствуют врачей.

Ничего абсурдного в этой ситуации не заметили только те, кто видит лишь тепло и высокую ценность написанной от руки благодарности. Другие традиционно склонны думать, что это все неправда, и первая леди к этому свою руку не приложила.

И в целом это могла бы быть действительно милая попытка заигрывать с врачами на фоне падающих рейтингов, если бы их здоровье в условиях пандемии не подвергалось смертельному риску за зарплату в 4500 грн/мес.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
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