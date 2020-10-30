Названы сроки появления массовой вакцины от коронавируса

Вакцина против коронавируса (COVID-19) станет массово доступной для населения лишь к середине 2022 года.

Об этом сообщил глава Национального банка Канады Тиф Маклем, передает "Укринформ". Свое заявление он сделал на основе проведенного анализа, представляя монетарную политику регулятора.

"Мы предполагаем, что вакцина против COVID-19 и его эффективное лечение станут широко доступными к середине 2022 года", – отметил он.

При этом Маклем сказал, что в Канаде нет необходимости вводить широкомасштабный карантин, как было весной.

"Впрочем, можно ожидать, что следующие волны вируса будут нуждаться в целевых и локализованных ограничениях. Необходимость в них будет расти и спадать – и со временем исчезнет", – добавил глава Нацбанка Канады.

Также он спрогнозировал, что из-за пандемии экономика будет работать ниже своего потенциала до 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемию COVID-19 назвали опаснее испанского гриппа.