Названы симптомы сердечного приступа, связанные с зубами

Налет на зубах, который похож на липкую пленку может быть одним из признаков инфаркта миокарда.

Об этом сообщил британский Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета, передает Express. Он пояснил, что такой тип налета состоит из жира, холестерина, кальция и других веществ, содержащихся в крови, которые могут накапливаться внутри артерий.

Этот жировой налет, известный как атеросклероз, является отличительной чертой и питательной средой для сердечных заболеваний и сердечных приступов.

Также если человек замечает необычный кислый привкус во рту, то это может быть предупреждающим знаком. К тому же заболевание десен или пародонтит могут привести к сердечным заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

"Рот полон бактерий, как хороших, так и плохих. Плохие бактерии могут попасть в кровоток изо рта и вызвать воспаление кровеносных сосудов, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям", – отметил он.

Профессор также сказал, если наблюдается боль в челюсти, которую могут принять как сильную зубную боль, то это тоже может быть симптомом сердечного приступа.

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