Названы причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом

Карина Бондаренко Новости медицины 06:06, 5.02.2021 Обновлено: 07:04, 5.02.2021

Причиной повторного заражения коронавирусом может быть слабый иммунитет и реактивизация остатков инфекции в организме человека.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Йельского университета (США), изучив вторую волну COVID-19 и ранее переболевших пациентов. Результаты исследования опубликовали в журнале BMJ Case Reports.

Ученые отметили, что подобные случаи встречаются редко, поэтому пока нельзя однозначно говорить, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что положительный тест на коронавирус в течение 90 дней после первой инфекции скорее всего свидетельствует об устойчивом выделении вируса, чем о повторном заражении. В то же время ученые наблюдали случай повторного заражения спустя четыре месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

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