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Названы напитки, снижающие риск смерти у больных диабетом

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Зеленый чай и кофе снижают риск смерти у пациентов больных диабетом.

Об этом сообщили японские ученые из Университета Кюсю, передает BMJ. В ходе исследования были изучены данные 4923 человек со средним возрастом 66 лет (2790 мужчин и 2133 женщины), у которых был диабет второго типа минимум пять лет.

По результатам исследования, 607 исследуемых не пили зеленый чай совсем, 1143 выпивали по большой чашке в день, 1384 – по две-три чашки и 1784 – по четыре и больше. 994 участника не пили кофе, 1306 выпивали менее одной чашки в день, 963 – чашку каждый день, а 1660 – две и более чашки.

За время наблюдений, которое длилось пять лет, скончались 309 пациентов. Основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. Однако самый низкий показатель смертности был у тех, кто пил много зеленого чая и кофе.

Ученые отметили, что ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая, а также двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.

Добавим, что помимо чая и кофе на здоровье больных влияла физическая активность, употребление алкоголя и продолжительности сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые озвучили неожиданный признак диабета.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Япония
Тег
диабет
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