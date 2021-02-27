Названы болезни, которые могут вызвать осложнения у пациентов с COVID-19

Американские специалисты провели исследование и выяснили, что люди, которые страдают от гипертонии, ожирения, диабета или сердечной недостаточности, могут переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Две трети заболевших коронавирусом имели выше указанные заболевания. Об этом сообщает издание Journal of American Heart Association.

Как стало известно, в США было зафиксировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID-19, из которых более 30% зараженных были с ожирением, 26,2% – с гипертонией, 20,5% – сахарным диабетом и 11,7% – сердечной недостаточностью.

В общем 63,5% госпитализаций с коронавирусом были связаны с этими заболеваниями.

Специалисты добавили, что риск госпитализации с COVID-19 тесно связан с кардиометаболическим здоровьем.

Напомним, ранее стало известно, что вероятность заражения COVID-19 может быть связана с количеством витамина D в организме человека. С таким предположением выступили Научно-консультативная комиссия по питанию Великобритании, Национальный институт здравоохранения и Лондонское королевское общество.

Больные люди в больнице

Как сообщал OBOZREVATEL, экстракт водоросли спирулины может облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19. Это вещество снижает вероятность развития осложнений и повреждения органов, что является основной причиной смертности от коронавируса.