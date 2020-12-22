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Названа вакцина от COVID-19, которую может получить Украина

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Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Такое предположение выразил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь".

Его прогноз основывается на производственных возможностях фармкомпании и на возможностях нашей страны.

На данный момент клинические испытания прошли вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, их эффективность составила 95%, 94% и 70%, соответственно. Первые два препарата требуют хранения при сверхнизких температурах, в то время как оксфордская вакцина может храниться при температуре от +2 до +8 °C.

По словам Кузина, именно эти особенности прививки AstraZeneca большее соответствуют украинским реалиям. Он отметил, что при подаче Украиной заявки в COVAX, были учтены все технические возможности для хранения вакцины.

Ранее MedOboz писал, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета способствует развитию сильного иммунного ответа у людей в возрасте от 60 до 70 лет. Это поможет защитить одну из наиболее уязвимых групп населения.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вакцина от коронавируса
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