Названа причина, почему люди с ожирением тяжелее переносят COVID-19

Причиной более высокой заболеваемости и смертности от COVID-19 у людей с ожирением могут быть респираторные проблемы.

Как сообщает HealthDay, до этого ученые предполагали, что худшие результаты у этих больных опосредованы воспалением.

Чтобы установить достоверность своего предположения, исследователи рассматривали индекс массы тела (ИМТ) пациентов, показатель жировой прослойки в зависимости от роста и веса, а также их риск поступления в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и летального исхода.

Пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие тяжелым ожирением (ИМТ 35 и более), в два раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и имели в четыре раза больший риск смерти. Согласно исследованию, пациенты с ИМТ от 30 до 34,9 также имели более высокий риск госпитализации в ОИТ, но менее высокий риск смерти.

Исследователи обнаружили, что у пациентов с ожирением в первые два дня пребывания в больнице маркеры воспаления в основном были ниже, чем у пациентов, не страдающих ожирением. Они считают, что лишний вес может быть фактором более сильного вирусного вторжения с нарушением функций органов, что способствует росту смертности больных.

Ранее MedOboz писал, что госпитализированные пациенты с коронавирусной инфекцией с такими мозговыми осложнениями, как инсульт и спутанность сознания, имеют повышенный риск смерти.

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