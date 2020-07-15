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Назван опасный фактор при COVID-19: приводит к тяжелым последствиям

2.2т
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Курение обычных или электронных сигарет способно критически усугубить воспаление, связанное с COVID-19, или повысить восприимчивость к заболеванию.

Об этом написали в статье, опубликованной в bioRxiv, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они исследовали 3 независимых набора данных экспрессии РНК от курильщиков и вейперов, чтобы понять связь никотина с нарушением регуляции ключевых генов, связанных с COVID-19.

Ученые установили, что курение активирует клеточный рецептор ACE2, который необходим коронавирусу SARS-CoV-2 для инфицирования организма. Как курение, так и употребление никотиновой или электронной сигареты с ароматизатором приводило к усилению регуляции выработки цитокинов и экспрессии генов, связанных с воспалительными процессами.

В статье отмечено, что высвобождение воспалительных продуктов, таких как IL-1B, и цитокиновые бури являются отличительными признаками инфекции COVID-19, особенно в тяжелых случаях.

Также исследователи отметили, что курение электронных сигарет без ароматизаторов и никотина не приводило к значительной дисрегуляции цитокинов и активации воспаления.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи пришли к выводу, что курение кальяна может спровоцировать заражение коронавирусом и вызвать другие негативные последствия в организме.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Теги
курение исследование
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