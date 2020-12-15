Я хочу обратиться к тем народным депутатам, у которых ещё есть какая-то СОВЕСТЬ. Не голосуйте за этот бюджет, в котором медицина опять финансируется по остаточному принципу.

Да, так было всегда.

Но сейчас явно не то время.

Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Вам не стыдно, народные избранники? Мне стыдно об этом даже писать.

Этот бюджет не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам, выплат по ковидному пакету хватит только на первый квартал... а там мы справимся уже, думаете?.. На противодействие инфекционным болезням меньше, чем в 2020 году...

На существование инфекционных стационаров в режиме "готовности" денег нет. Пройдёт эта пандемия, которая СПАСЛА нашу службу от уничтожения такой страшной ценой, и опять все вернется на круги своя – большая часть инфекционных стационаров не выживет. Естественно, вместе с инфекционистами.

И это – в стране хронических эпидемий. А сейчас еще и мировых пандемий. Вместо того, чтоб сделать выводы, опять те же любимые грабли, а ведь и уехать-то некуда, господа.

В два раза снижен бюджет на интернатуру... ну, прямо, как в анекдоте – а вы деньги с них за вход брать пробовали? Это что, такая современная тактика выдавливания специалистов из страны? Весьма успешная, смею заметить, 80% выпускников себя здесь не видят, или не видят себя в клинической медицине. Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?..

И, наконец, около 4% ВВП на медицину – это нарушение закона "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", где сами наши горе-реформаторы заложили 5% ВВП. (Это тот самый закон якобы про "реформу здравоохранения", а на самом деле – про деньги, куда они идут и за кем... интересов больных там нет и близко...)

Приоритетом для нашего министра сейчас есть зарплата медработникам. Без решения этого вопроса в современном мире, где нехватка персонала, либеральный подход к подтверждению диплома неизбежно приведет к огромному оттоку кадров. Причем всех – врачей, среднего медицинского персонала. Не может высококвалифицированный человек, 10 лет потративший на обучение в одном из самых тяжелых ВУЗов, получать зарплату, ниже которой только минимальная пенсия. Это унизительно. Неужели круглосуточная работа, от качества которой зависит ваша жизнь, требующая полной самоотдачи, сопровождающаяся эмоциональным выгорание и ненормированным рабочим днем, должна так оплачиваться государством? Неужели врачебная специальность – самый ненужный вам атрибут существования государства?

Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми.

Иначе будет беда...