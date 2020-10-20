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Найден ранее неизвестный орган человека. Фото и видео

11т
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В теле человека найден ранее неизвестный ученым орган – четвертая пара крупных слюнных желез.

Новый орган в голове обнаружили исследователи из Нидерландского института рака в Амстердаме, пишет Science Alert.

Удивительную находку сделали хирург-стоматолог Маттейс Валстар и онколог-радиолог Воутер Фогель с командой ученых. Новую пару желез удалось увидеть на снимках головы пациента, которому провели диагностику ПЭТ-КТ.

Четвертая пара крупных слюнных желез в голове
Четвертая пара крупных слюнных желез в голове

Медикам удалось рассмотреть слюнные железы там, где их не должно было быть – почти в центре головы, в глубине носоглотки за трубным валиком. При этом остальные три известные слюнные железы были на своих местах.

Чтобы подтвердить свою находку, ученые изучили еще сотню сто ПЭТ-КТ-снимков и провели два точечных вскрытия (мужского и женского тела). Новый орган из-за своего необычного расположения получил название – трубчатые железы (tubarial).

Местонахождение желез
Местонахождение желез

Добавим, что в теле человека есть три крупных пары слюнных желез: околоушная, подчелюстная и подъязычная. По мнению ученых, новая пара желез отвечает за смазку и защиту носоглотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили способ, который может замедлить старость.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Нидерланды Амстердам
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