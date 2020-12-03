Найден препарат, который быстро блокирует передачу коронавируса – исследование

Экспериментальный противовирусный препарат молнупиравир (MK-4482/EIDD-2801) полностью подавляет передачу SARS-CoV-2 в течение суток.

Такую способность лекарственного средства обнаружили американские ученые, передает MedicalХpress.

По словам исследователей, это первая демонстрация того, что пероральный препарат способен быстро блокировать передачу коронавируса.

Распространение вируса среди населения будет оставаться актуальной проблемой до массового внедрения вакцин. Поскольку молнупиравир можно принимать внутрь, лечение может быть начато на ранней стадии, что потенциально дает тройную пользу:

препятствует осложнению болезни;

сокращает инфекционную фазу;

помогает погасить локальные вспышки инфекции.

В исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, эффективность препарата против SARS-CoV-2 изучалась на модели хорьков (они легко распространяют вирус, зачастую инфекция у них протекает без осложнений, как у людей без сопутствующих заболеваний). Зараженных коронавирусом животных разместили вместе с неинфицированными. Лечение молнупиравиром позволило избежать заражения здоровых особей.

Ученые считают, что если эти данные применить к людям, то пациенты с COVID-19, получавшие препарат, могут стать незаразными в течение 24 часов после начала лечения.

Ранее MedOboz писал, что ученые нашли способ предугадать, как пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Факторами риска является наличие недозревших форм тромбоцитов и эритроцитов в крови.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!