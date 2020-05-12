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Начаты испытания украинского препарата для лечения осложнений COVID-19

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В нескольких больницах начинаются клинические испытания препарата Биовен, который выпускается украинской компанией "Биофарма Плазма". Он будет применяться в составе комбинированного лечения коронавирусной инфекции 2019-nCoV для уменьшения негативного влияния вируса и минимизации риска развития осложнений.

Препарат представляет собой внутривенный иммуноглобулин G, для его изготовления используется донорская плазма крови. В качестве заместительной иммунотерапии Биовен применяется уже давно, он подтвердил свою эффективность при лечении многих патологий, в т. ч. при иммунодефиците, аутоиммунных болезнях, осложнениях, вызванных бактериальной и вирусной инфекцией.

Иммуноглобулин непосредственного воздействия на коронавирус не оказывает. Руководитель клинических испытаний Биовена Андрей Рыбаков говорит, что применение препарата оправдано в тяжелых случаях, когда иммунная система не справляется с вирусной нагрузкой, в результате чего легкие не имеют возможности выполнять свою физиологическую функцию. Лекарство способствует подавлению провоспалительной активности, что снижает вероятность развития летального исхода из-за тяжелой пневмонии, ассоциированной с дыхательной недостаточностью.

Испытания проводятся только с согласия пациента в больницах Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской областей. Отмечается, что Биовен практически не имеет противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости белка. Нежелательные явления при его использовании развиваются в редких случаях, обычно они носят невыраженный характер и проведения дополнительного лечения или отмены препарата не требуют.

Все расходы по тестированию несет компания "Биофарма Плазма". В случае успешности клинических испытаний появится возможность значительно снизить уровень летальности из-за COVID-19.

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