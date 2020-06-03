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Ибупрофен может облегчить лечение COVID-19 – медики

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Британские врачи считают, что ибупрофен способен предотвратить проблемы с дыханием у инфицированных коронавирусом пациентов и избежать применения аппарата ИВЛ. Исследования начались в Лондоне.

Как сообщает Daily Mail, тестирование популярного обезболивающего на животных дало оптимистичный результат. Выживаемость повысилась на 300 процентов.

В начале пандемии медики высказывали опасения, что ибупрофен может осложнить выздоровление для пациентов с легкой формой COVID-19. Однако, в ходе 13-ти научных исследований эффектов противовоспалительных препаратов, одним из которых был ибупрофен, не нашлось доказательств за или против его применения.

В Великобритании начались испытания ибупрофена для лечения тяжелых случаев COVID-19

В Великобритании начались испытания ибупрофена для лечения тяжелых случаев COVID-19

Daily Mail

Теперь исследователи из лондонского Фонда Гая и Сент-Томаса выясняют, может ли он помочь в лечении болезни. Испытание LIBERATE, которое началось в конце мая, проводится совместно с фармацевтической организацией SEEK Group.

Препарат, который тестируют ученые, представляет собой уникальный состав ибупрофена, и сильно отличается от того, что можно купить без рецепта.

Половина из 230 госпитализированных пациентов, включенных в исследование, получит стандартную помощь. Другой половине, кроме этого, будут давать специальную форму ибупрофена в надежде избежать дальнейшего агрессивного лечения.

"И если мы сможем уменьшить их симптомы на этом этапе, мы получим ряд преимуществ: мы могли бы сократить количество времени, которое кто-то проводит в больнице – он мог бы быстрее восстановиться и пойти домой, – говорит Митул Мехта, профессор нейровизуализации и психофармакологии в лондонском Кингс-колледже. – Мы также могли бы снизить степень дыхательной недостаточности, чтобы ее можно было лечить в условиях больницы, не обращаясь в отделение интенсивной терапии. И это тоже фантастический результат".

С оптимизмом смотрит на исследование и профессор Мэтью Хотопф, директор Центра биомедицинских исследований NIHR Maudsley. "В случае успеха глобальная ценность этого испытания для общественного здравоохранения будет огромной, учитывая низкую стоимость и доступность этого лекарства", – считает ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разработали и начали испытания на людях лекарства против COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
лекарства вирус
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