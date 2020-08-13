На Волыни 15-летней девушке удалили почти 3-килограммовую опухоль. Фото 18+

Марина Лисничук Новости медицины 12:45, 13.08.2020 Обновлено: 13:00, 13.08.2020

На Волыни медики прооперировали 15-летнюю девушку, удалив почти трехкилограммовую опухоль брюшной полости.

По словам врачей Волынского областного детского территориального медицинского объединения, которые провели операцию, это редкий случай в детской хирургической практике именно в их регионе. О нем сообщает пресс-служба медучреждения на странице в Facebook.

Отмечается, что больная обратилась за помощью к медикам 4 августа. Сложное оперативное вмешательство ей провела команда специалистов учреждения в составе заведующих хирургических отделений, детских хирургов Владимира Селюка и Валентина Мартынюка, а также анестезиолога Надежды Катаман.

Волынские врачи удалили 15-летней девушке опухоль брюшной полости
(Facebook Волынское областное детское ТМО)

"Было удалено опухоль больших размеров, которая практически заполнила все пространство брюшной полости больной (39х28 см и весом 2700 гр.)", – говорится в сообщении.

Опухоль весила почти три килограмма
(Facebook Волынское областное детское ТМО)

К счастью, подчеркивают врачи, в этом случае опухоль (цистоаденома левого яичника) оказалась доброкачественной, поэтому после операции 15-летнюю пациентку в хорошем состоянии выписали из больницы.

Опухоль 15-летней пациентки оказалась доброкачественной
(Facebook Волынское областное детское ТМО)

"Не оставляйте без внимания тех изменений в организме детей, которые могут потребовать консультаций детских врачей-специалистов. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью!" – призвали медики.

Скриншот
(Facebook Волынское областное детское ТМО)

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