Мы получим результат, но время будет упущено: Анатолий Новик – про испытания Протефлазида

Информация Академии медицинских наук Украины о первых результатах доклинических испытаний отечественного препарата с действующим веществом протефлазид в европейских научных центрах живо обсуждается в соцсетях.

НАМНУ заявляет, что исследования в Испании и Германии подтверждают выводы, сделанные ранее украинскими учеными. Но если в институте им. Л.В. Громашевского исследования проводились на коронавирусе гастроэнтерита свиней (что вызвало весной 2020 г. резкую негативную реакцию "экспертов" Фейсбука, СМИ и даже Ульяны Супрун), то нынешняя информация воспринимается гораздо серьезнее. В Германии действующее вещество протефлазид исследовали на культуре клеток (in vitro) c человеческим коронавирусом CoV229E, а испанские исследователи работали непосредственно с SARS-CoV-2. В обоих случаях, согласно информации НАМНУ, действующее вещество продемонстрировало специфическую противовирусную активность в отношении этих коронавирусов.

В интервью нашему изданию Анатолий Новик – президент НПК "Экофарм", разработавшей и выпускающей линейку препаратов с указанным действующим веществом (Протефлазид и Флавовир) – подчеркивает, что фармкомпания на сегодняшний день – единственная из украинских, и не только, которая решилась на полный цикл доклинических и клинических исследований для подтверждения действия своего препарата при коронавирусной инфекции. Впрочем, Анатолий Матвеевич считает, что в нынешних условиях этот путь не оправдан.

– Хочу подчеркнуть, что мы бы могли и не тратить драгоценное время, ведь механизм действия препарата, как ингибитора РНК-полимеразы, уже сейчас юридически и клинически обоснован, и его можно применять для лечения заболеваний, вызванных коронавирусами. Специфическое противовирусное действие было подтверждено в лаборатории Института им. Л.В. Громашевского еще в марте 2020 г. на коронавирусе животных.

Президент "Экофарм" Анатолий Новик

Но в силу абсолютного непонимания по всей вертикали – от научных профанов, комментирующих все, что не лень, до государственных центров принятия решений, – препарат не был включен в официальный протокол МОЗ Украины под крики об отсутствии доказательной базы. Вопрос о том, имеется ли доказательная база к препаратам, которые включены в протокол, я даже не поднимаю…

С учетом такого специфического отношения, мы проводим исследования на Западе, хотя это отнюдь не самый быстрый и дешевый путь. Прошли стадию in vitro, препарат показал хороший эффект в пробирке. Переходим к in vivo – испытаниям на живых организмах. Потом – клинические испытания, и я думаю, что они пройдут там же, где и доклинические. Получим результат, я в нем уверен, но время будет потеряно. Ведь люди болеют, люди умирают…

Выглядит это, как будто тонет судно, и пассажиры оказались в воде. У вас есть спасательные круги, но они не прошли очередную проверку-сертификацию. И тонущим людям говорят – подождите тут, поплавайте, нам надо получить бумажку о том, что этот круг действительно может вас спасти. И тогда мы вам его бросим. А в воде в это время – плавают, ждут… И – тонут.

Я привожу такую жестокую аналогию, потому что ситуация, в которой мы оказались с начала пандемии, вышла за пределы даже элементарной логики.

– В чем это проявляется?

– В том, что людей пытаются лечить, образно говоря, исключительно по "протоколам Трампа". Предлагая для терапии только те препараты, которые так или иначе упоминаются на Западе, пусть даже они не имеют доказательной базы. И не могут иметь – с учетом пандемии, сегодня в мире в абсолютном большинстве случаев работает упрощенная система: если препарат показал специфическое действие и низкую токсичность – его могут запустить в клинику сразу, потому что людей надо спасать… Как, скажем, Ремдесивир, включенный в протокол только потому, что его механизм действия – ингибитор РНК-полимеразы. Тот же механизм имеет и действующее вещество протефлазид, это изучено давно, об этом имеется соответствующая информация в Инструкции, утвержденной МОЗ Украины. В показаниях для применения – лечение и профилактика ОРВИ, а, как всем известно, коронавирусы относятся именно к числу возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.

– Но отечественный препарат в протокол не вошел. В чем, на ваш взгляд, причина такой избирательности?

– Чиновники боятся ответственности, им нужно в случае чего списать собственную некомпетентность на "общемировые тенденции"… Поэтому когда речь заходит о чем-то, что не обсуждается в мировых медиа – наступает административный ступор, которому помогают "эксперты": бигусы, садовые, супруны, щуры… И начинается песня о "доказательности". Яркий пример такого подхода – включение МОЗ в протокол лечения COVID-19 Ремдесивира – такого же ингибитора РНК-полимеразы, как и действующее вещество протефлазид. Но гораздо дороже по сравнению с ним – пятидневный курс лечения Ремдесивиром стоит более 2 тыс. долларов США! И украинский Минздрав согласен применять этот препарат, при том, что опять-таки – нет никаких доказательств его эффективности при лечении коронавирусов! Так просто, в виде эксперимента? У наших чиновников логика фантастическая: в свое время Трамп хвалил Плаквенил – его мгновенно включили в протокол. Он оказался бесполезным и даже создал множество больших проблем. Но для чиновников эта ситуация безопасна – они же Трампа слушали!

– Но ведь о свойствах действующего вещества протефлазид заявляла Академия медицинских наук! Почему в этой ситуации не слышат даже мнения НАМНУ?

– Некому слышать, некому понимать… Я уже не раз говорил о том, что научная дискуссия подменена у нас воплями псевдоэкспертов. При том, что о свойствах нашего препарата, показанных в процессе исследований, знают в НАМНУ, в профильных институтах, знают ученые-доклиницисты и многие врачи-практики. Есть даже убедительная официальная статистика практического применения препарата в условиях стационаров! И, тем не менее, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой нас вынуждают постоянно что-то объяснять армии агрессивных медиа-профанов, нас обвиняют в распространении фейков и даже штрафуют.

– Можно подробнее о статистике?

– Весной нынешнего года, после получения результатов исследований в лаборатории Института им. Л.В. Громашевского, я обещал, что "Экофарм" может бесплатно снабдить медучреждения своим препаратом – чтобы обеспечить защиту жизни врачей от коронавируса. И хотя государство в лице МОЗ этого предложения "не заметило", по просьбе более 100 медучреждений Украины, принимавших больных с COVID-19, мы в течение полугода поставили в виде гуманитарной помощи 33 тыс. флаконов препарата. Получили более 90 коротких отчетов от клиник с данными о результатах применения препарата с действующим веществом протефлазид. Затем эти клинические отчеты были обработаны в государственной Академии статистики и аудита.

Сегодня мы имеем официальный отчет по профилактическому применению препарата группой более, чем из семи с половиной тысяч врачей и клиническому его применению у более 400 пациентов. Самый главный результат – в этих группах не было зафиксировано ни одного летального случая! Второй важный вывод – среди принимающих препарат ни один пациент не изменил своего статуса на более тяжелый. То есть, если больной был в легкой стадии заболевания или в средней – у него не возникало осложнений, приводящих к тяжелым последствиям, а средний срок лечения снижался почти в 2 раза!

– Как вы намерены распорядиться этой информацией?

– А никак. Мы не можем даже опубликовать не только этот отчет, но и результаты исследований, проведенных в Испании и Германии! Ведь "Экофарм" был оштрафован Антимонопольным комитетом именно за аналогичный шаг – публикацию научного отчета института им. Л.В. Громашевского. И сегодня мы судимся с АМКУ, пытаемся что-то доказать, вынуждены прекратить гуманитарные поставки, которые в Комитете трактовали как рекламную акцию…

Это – штрих к картине того глобального идиотизма, который царит у нас под вывеской "борьбы с пандемией". И я почти уверен, что данные об опыте практического применения отечественного препарата в условиях пандемии, на самом деле никому не интересны, мало того – они могут вызвать очередную истерику "экспертов" Фейсбука.

Поэтому, возвращаясь к вопросу об исследованиях нашего действующего вещества в европейских лабораториях, хочу подчеркнуть, – это была со стороны "Экофарма" не принципиальная позиция, а вынужденная мера. И я почему-то уверен, что даже после завершения всех фаз исследований, которые мы пройдем в Европе – от in vitro до in vivo и клинических испытаний, – наши доморощенные "эксперты" не утихомирятся. На самом деле вся эта орущая братия – супруны, бигусы, стопфейки, медгоблины – проводники политики внешнего управления, при которой блокируется любая попытка Украины что-то сделать своими силами. Дискредитируется отечественная наука, фармация, производство – пациенты должны умирать или употреблять то, что написано в Твиттере Трампа или на заборе у Меркель.

Поэтому перспективы здесь, в Украине, туманны. Я не исключаю, что, пройдя в Европе всю линейку испытаний, наш украинский препарат попросту уйдет на западный рынок. И никто нас за это не может осуждать.

Мы выполнили свой гражданский долг, как могли. Честно формировали необходимую доказательную научную базу, помогали клиникам, как могли. Но государственная политика явно направлена в сторону, противоположную интересам пациентов, врачей, ученых и вообще – профессионалов.