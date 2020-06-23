Мужчины вырабатывают больше антител к COVID-19, чем женщины, – ученые

Мужчины производят больше антител против COVID-19, чем женщины, и поэтому являются лучшими донорами плазмы.

Как сообщило Daily Mail, об этом свидетельствуют исследования, проведенные Национальной службой здравоохранения Англии (NHS). Медики изучали на антитела образцы крови у людей, переболевших коронавирусом.

Статистика показала, что около 43 процентов доноров мужского пола имели достаточно антител к COVID-19 в крови, чтобы ее можно было использовать для лечения других пациентов. Среди женщин этот показатель составил всего 29 процентов.

Заместитель директора NHS Дэвид Робертс объяснил, что тяжело больные пациенты COVID-19 производят больше антител, которые нейтрализуют или убивают вирус.

По его словам, многие исследования показали, что мужчины болеют коронавирусом чаще и тяжелее, чем женщины.

"Мы изучаем каждого донора плазмы, и у мужчин отмечаем более высокий уровень антител. Это означает, что мы с большей вероятностью сможем использовать их плазму для спасения жизней", – сказал Робертс.

Терапия реконвалесцентной плазмой, в состав которой входят антитела переболевших коронавирусом людей, - один из видов лечения COVID-19, который проходит испытания в Великобритании.

В настоящее время неясно, как долго действуют антитела против COVID-19. Но если испытания окажутся успешными, такая терапия может стать распространенной практикой в ​​больницах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, высокая смертность от коронавируса среди мужчин может объясняться тем, что мужчины и женщины по-разному относятся к заболеваниям.

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