Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Новости медицины

Екатерина Амосова
Екатерина Амосова
Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Все статьи автора

Мутации коронавируса: что известно о новых штаммах

390
Читать материал на украинском

Мутации – это естественная часть эволюции. Подавляющее большинство из них несущественны, но их используют в эпидемиологии для отслеживания источника вспышек инфекции.

Новый штамм В.1.1.7 (или VUI-202012/01 от "Variant Under Investigation") был впервые обнаружен в Великобритании 20 сентября, однако довольно быстро стал доминирующим в Лондоне и прилегающих графствах. На 9 декабря он вызвал > 60% новых случаев Covid.

Почему это вызывает тревогу?

  • быстро вытесняет другие штаммы;

  • имеет наибольшее до сих пор количество мутаций – 17;

  • из них – 8 мутаций именно в гене белка "шипа" (S) вируса. По данным экспериментальных исследований, одна из них, N501Y, обеспечивает увеличение силы связывания вируса с рецепторами АПФ-2 оболочки клеток. Другая, О681Н, находится в белке шипа вблизи локуса фурина (ТМРRSS2), который отвечает за слияние оболочек вируса и клеток;

  • его распространение сопровождается резким ростом числа инфицированных, а это влечет увеличение абсолютного количества госпитализаций и умерших;

  • есть риск "выскальзывания" касательно эффективности имеющихся на сейчас вакцин. Часть из многочисленных мутаций теоретически может вызвать изменение конфигурации белка шипа.

Хотя премьер-министр Джонсон в своем обращении к нации с объявлением о срочном усилении локдауна в южной части страны минимум на 2 недели указал на увеличение заразности на 70%, точно говорить о наличии причинно-следственной связи ученые пока не спешат. Есть данные, что указывают на увеличение числа репродукции R ~ на 0,4.

Например, осенью аналогичные страхи были касательно "испанского" штамма В.1.177, однако они не оправдались. Тем более, что одна из 17 мутаций произошла в гене ORF8 и ассоциируется с замедлением распространения вируса SARS-CoV-2 в предыдущих исследованиях.

Грозит ли новый штамм и насколько более тяжелым течением заболевания?

Об относительном (в %) увеличение удельного веса таких случаев пока неизвестно. Для "испанского" штамма, несмотря на все опасения, этого не произошло.

Что могло способствовать появлению нового штамма?

Теоретически это:

  • долгосрочное, в течение 2-4 мес, сохранения вируса SARS-CoV-2 в организме больных с иммунодефицитными состояниями. То есть, речь идет о содействии эволюции вируса при хроническом инфицировании с последующим распространением;

  • лечение плазмой конвалесцентов пациентов с высокой вирусной нагрузкой.

Что известно о "южно-африканском" штамме – 501.V2, о появлении которого было объявлено 18 декабря?

  • одновременно имеет от 10 до 20 новых мутаций;

  • по предварительным данным, он более быстро распространяется и почти вытеснил другие (удельный вес сейчас 80-90%);

  • он стал драйвером 2-й волны Covid в регионе;

  • не исключено негативное влияние на тяжесть течения Covid у молодых лиц;

  • 2 с 3-х мутаций уменьшают чувствительность вируса к некоторым антителам;

  • есть риск неэффективности, или уменьшения эффективности, имеющихся вакцин.

Что эти новости могут говорить украинцам?

COVID пришел надолго и реальность контроля путем вакцинации – под вопросом. Итак:

  • власти следует прекратить политические игры с форматом санитарно-эпидемической службы и ее наконец запустить. И предновогодняя мантра медикам "денег нет, но вы держитесь" – "не пройдет";

  • привыкаем к ограниченной социальной активности, дистанции и маскам.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Екатерина Амосова Екатерина Амосова
Тема
Коронавирус
Источник
Источник: Facebook Екатерины Амосовой
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости