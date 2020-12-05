Мошенники не спят: эксперт предупредил о риске фальсификации вакцин от COVID-19

С появлением вакцины от коронавируса мошенники будут пытаться продать подделку

Появление вакцины против коронавируса и высокий спрос на нее могут привести к активации преступных схем. Мошенники будут пытаться продать подделку.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-заместитель главы Госинспекции по контролю качества лекарств Константин Косяченко.

По словам специалиста, фальсификация лекарств является общемировой проблемой, однако шансы получить поддельное лекарство в высокоразвитых странах намного ниже, чем в слаборазвитых, где контроль качества препаратов недостаточен.

"Мошенники не спят. Обязательно найдутся те, кто будет пытаться преступным путем всучить поддельные лекарства", – говорит Косяченко.

Контролем происхождения и качества будущих вакцин от COVID-19 должна заниматься Госслужба по лекарственным средствам. Но на границе тоже нужно будет усиленно следить, ведь лекарства чаще всего поступают контрабандой. Кроме этого, нужно использовать современные цифровые средства защиты, подчеркивает эксперт.

Он отметил, что фальсифицировать вакцину сложнее, чем обычное лекарство. У препаратов для иммунизации есть холодовая цепь, также есть специальные датчики, которые сообщают о нарушениях условий хранения и перевозки.

Эксперт призвал украинцев быть бдительными, вакцинироваться только больницах или клиниках и не покупать вакцину в интернете у неизвестных.

Ранее MedOboz сообщал, что препарат метформин, который используется в лечении диабета, может снизить смертность от коронавирусной инфекции. Лекарство существенно снижает летальность у пациентов женского пола.

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