Моноклональные антитела разрешены для лечения коронавирусной болезни

Список препаратов, которые используются для лечения COVID-19, пополнился еще одним лекарством от компании Regeneron. В состав препарата REGN-COV2 входят моноклональные антитела казиривимаб и имдевимаб, показавшие многообещающие результаты в снижении тяжести коронавирусной болезни.

Смесь антител REGN-COV2 разрешена для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых, а также у детей старше 12 лет. Лекарство рекомендовано пациентам, которые получили положительный тест на вирус SARS-CoV-2 и имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 и/или госпитализации. Препарат не подходит больным, которые госпитализированы с ковидом или нуждаются в кислородной терапии.

Не у всех людей иммунная система может правильно отреагировать на вирус. У некоторых больных антитела вырабатываются в недостаточном количеств, поэтому для уничтожения патогена было предложено использовать их синтетические аналоги. Они работают, связываясь с поверхностным белком вируса SARS-CoV-2, тем самым, не позволяя ему проникать в клетки человека. Так препарат помогает иммунной системе обезвредит возбудителя инфекции.

Исследования эффективности препарата, проводимые разработчиком, показали его способность снижать вирусную нагрузку и связанные с ней симптомы у инфицированных коронавирусом пациентов. Это второй препарат на основе антител, получивший разрешение на экстренное использование. До этого регулирующие органы одобрили лекарство от Eli Lilly с подобным механизмом действия. Согласно информации на сайте Regeneron, испытания безопасности и эффективности моноклональных антител продолжаются.

Ожидается, что к концу января 2021 года компания Regeneron предоставит 300 тысяч доз препарата. Увеличение объемов производства планируется за счет сотрудничества с фармацевтическим гигантом Roche.

MedObobz ранее сообщал, что вакцина против COVID-19 от компании AstraZeneca и Оксфордского университета эффективна на 90% при определенном способе введения.