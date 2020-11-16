Moderna заявила о почти 95% эффективности вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna сообщила, что ее новая вакцина, защищающая от COVID-19, эффективна почти на 95%.

Об этом сказано в заявлении на сайте компании. Moderna планирует подать заявку на разрешение массового использования препарата в ближайшие несколько недель.

В испытании вакцины участвовали 30 000 человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Остальным делали уколы-плацебо.

Инфицирование вирусом выявили у 95 пациентов. Только в пяти случаях COVID-19 зафиксировали у людей, которым вводили вакцину, 90 – у тех, кто получал плацебо. На основе этих исследований компания заявила, что вакцина защищает на 94,5%.

Данные также показали, что в испытании было 11 случаев тяжелой формы коронавирусной болезни, но среди иммунизированных таких не было.

"Общая эффективность была замечательной. Это отличный день", – сказал Тал Закс, главный врач Moderna.

В компании заявили, что в ближайшие недели они обратятся к регулирующим органам США. Ожидается, что в стране будет доступно 20 миллионов доз.

Moderna надеется, что в следующем году будет доступно до одного миллиарда доз для использования во всем мире, и планирует получить одобрение в других странах.

О каких-либо серьезных побочных эффектах не сообщалось.

У некоторых пациентов после инъекции отмечалось кратковременное утомление и головная боль.

"Эти эффекты – то, что мы ожидаем от вакцины, которая работает и вызывает хороший иммунный ответ", – сказал профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона.

Вакцину Moderna достаточно легко хранить, поскольку она остается стабильной при температуре -20 градусов в течение шести месяцев и может храниться в стандартном холодильнике до месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.