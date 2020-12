Moderna опубликовала данные испытаний своей вакцины от COVID-19

Результаты первичного анализа исследования COVE, в рамках которого оценивалась эффективность вакцины Moderna, опубликованы The New England Journal of Medicine.

Об этом сообщает MedicalХpress со ссылкой на Brigham and Women's Hospital, где проводилось тестирование.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина может предотвратить симптоматическую инфекцию.

Среди более чем 30 000 участников, рандомизированных для получения вакцины или плацебо, у 11 из группы "вакцина" развился симптоматический COVID-19 по сравнению с 185 участниками, получившими плацебо, что продемонстрировало 94,1% эффективность в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции.

Случаи тяжелой формы COVID-19 наблюдались только у добровольцев, получавших плацебо.

Реакция на иммунизацию была умеренной – около половины реципиентов испытывали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.

MedOboz ранее сообщал, что восемь работников дома престарелых в Германии случайно получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса.

