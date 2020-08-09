Минзрав представил систему развития трансплантологии в Украине: что изменится

Министерство здравоохранения Украины представило стратегию развития системы трансплантации до 2023 года.

Главные приоритеты в сфере озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. Как написала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, о них он рассказал 9 августа во время презентации стратегии Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года, а сам документ разместили на соответствующем сайте.

"Приоритетами являются увеличение количества трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечение логистики анатомических органов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции, а также профессиональное развитие отечественных специалистов", – пояснил Степанов.

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

В Минздраве определили проблемы, которые существуют и являются препятствиями на пути развития сферы органной трансплантации и трансплантации костного мозга. В частности, речь об отсутствии протоколов лечения и четких показаний для проведения трансплантации, дефицит кадров с практическим опытом. Впрочем, в министерстве разработали механизм "уничтожения" этих проблем.

"Уже в 2021 году мы ожидаем увеличение количества трансплантаций почек в три раза, печени – в четыре раза, сердца – в восемь раз", – подчеркнул Степанов.

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Стратегия Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года Скриншот

Он также отметил, что реализация программы уже началась. По его словам, по состоянию на 9 август уже 24 медучреждения участвуют в пилотном проекте развития системы трансплантации, а недавно в Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине сделали трансплантацию поджелудочной железы.

Так, документ содержит таймлайн внедрения нововведений в различных подразделениях. Также министерство планирует увеличить финансирование пилотного проекта по трансплантации уже с 2021 – на 483 млн грн.

Пост министерства Скриншот

Пост министерства Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов уже рассказывал, что в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года.