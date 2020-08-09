Минзрав представил систему развития трансплантологии в Украине: что изменится
Министерство здравоохранения Украины представило стратегию развития системы трансплантации до 2023 года.
Главные приоритеты в сфере озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. Как написала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, о них он рассказал 9 августа во время презентации стратегии Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года, а сам документ разместили на соответствующем сайте.
"Приоритетами являются увеличение количества трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечение логистики анатомических органов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции, а также профессиональное развитие отечественных специалистов", – пояснил Степанов.
В Минздраве определили проблемы, которые существуют и являются препятствиями на пути развития сферы органной трансплантации и трансплантации костного мозга. В частности, речь об отсутствии протоколов лечения и четких показаний для проведения трансплантации, дефицит кадров с практическим опытом. Впрочем, в министерстве разработали механизм "уничтожения" этих проблем.
"Уже в 2021 году мы ожидаем увеличение количества трансплантаций почек в три раза, печени – в четыре раза, сердца – в восемь раз", – подчеркнул Степанов.
Он также отметил, что реализация программы уже началась. По его словам, по состоянию на 9 август уже 24 медучреждения участвуют в пилотном проекте развития системы трансплантации, а недавно в Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине сделали трансплантацию поджелудочной железы.
Так, документ содержит таймлайн внедрения нововведений в различных подразделениях. Также министерство планирует увеличить финансирование пилотного проекта по трансплантации уже с 2021 – на 483 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов уже рассказывал, что в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года.