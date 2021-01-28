Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Минздрав введет договора управляемого доступа: что это значит

1.9т
Читать материал на украинском

По инициативе Министерства здравоохранения (Минздрава) в Украине вскоре введут договора управляемого доступа. Так, украинцы, нуждающиеся в дорогостоящем лечении онкологических и орфанных заболеваний, смогут получить доступ к инновационным препаратам, которые государство будет закупать за бюджетные средства.

Соответствующий проект закона и постановление Кабмина, регламентирующие этот вопрос, были приняты на заседании правительства 27 января. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Приведу простой пример. Спинальная мышечная атрофия – диагноз, установленный 267 людям в Украине, в основном – детям. Если больные не будут получать соответствующий курс лечения, который стоит 12,3 млн грн в год, – они просто не выживут. Считаю прямой задачей государства обеспечить пациентов этими дорогостоящими лекарствами", – заявил глава Минздрава.

Степанов объяснил необходимость введения договоров управляемого доступа в Украине

Степанов объяснил необходимость введения договоров управляемого доступа в Украине

По его словам, для этого был разработан соответствующий механизм – договоры управляемого доступа. Он, в частности, будет предусматривать обязательную процедуру государственной оценки медицинских технологий и дальнейшее принятие решения о заключении такого договора, а также конфиденциальный переговорный процесс.

Договор управляемого доступа может быть:

  • финансовым (предусматривает существенную скидку к цене, бесплатные поставки в начале лечения);

  • основанным на результате (оплата будет происходить только по результатам или при условии накопления информации об эффективности лекарственного средства);

  • комбинированным.

"Такой механизм успешно используется в развитых странах мира: Франции, Великобритании, Италии, США, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии и других. Считаю, что он должен быть внедрен и в Украине. Ведь украинцы стоят того, чтобы за их жизнь боролись! " – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за три года все операции по пересадке органов должны делать в Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Медицинские нововведения в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Медицинские нововведения в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
лекарства медицина Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости