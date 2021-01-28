Минздрав введет договора управляемого доступа: что это значит

По инициативе Министерства здравоохранения (Минздрава) в Украине вскоре введут договора управляемого доступа. Так, украинцы, нуждающиеся в дорогостоящем лечении онкологических и орфанных заболеваний, смогут получить доступ к инновационным препаратам, которые государство будет закупать за бюджетные средства.

Соответствующий проект закона и постановление Кабмина, регламентирующие этот вопрос, были приняты на заседании правительства 27 января. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Приведу простой пример. Спинальная мышечная атрофия – диагноз, установленный 267 людям в Украине, в основном – детям. Если больные не будут получать соответствующий курс лечения, который стоит 12,3 млн грн в год, – они просто не выживут. Считаю прямой задачей государства обеспечить пациентов этими дорогостоящими лекарствами", – заявил глава Минздрава.

Степанов объяснил необходимость введения договоров управляемого доступа в Украине

По его словам, для этого был разработан соответствующий механизм – договоры управляемого доступа. Он, в частности, будет предусматривать обязательную процедуру государственной оценки медицинских технологий и дальнейшее принятие решения о заключении такого договора, а также конфиденциальный переговорный процесс.

Договор управляемого доступа может быть:

финансовым (предусматривает существенную скидку к цене, бесплатные поставки в начале лечения);

основанным на результате (оплата будет происходить только по результатам или при условии накопления информации об эффективности лекарственного средства);

комбинированным.

"Такой механизм успешно используется в развитых странах мира: Франции, Великобритании, Италии, США, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии и других. Считаю, что он должен быть внедрен и в Украине. Ведь украинцы стоят того, чтобы за их жизнь боролись! " – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за три года все операции по пересадке органов должны делать в Украине.

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