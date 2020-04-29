Минздрав призвал перенести плановые операции: озвучены шокирующие последствия решения

Решение Министерства здравоохранения медучреждениям временно прекратить плановые госпитализации и сделать акцент на телемедицине, приведет к резкому росту операций после карантина и повышения загрузки хирургов.

Как сказано в статье "Урядового кур'єра", мощности клиник не позволят существенно увеличить количество пациентов.

"Логично, что это приведет к резкому росту операций после карантина и повышения загрузки хирургов. Ежегодно в Украине в стационаре делают примерно 2 млн операций, то есть в среднем около 170 тыс. в месяц. В стране 270 тыс. больничных мест. В среднем пациенты проводят в стационаре неделю-две. Мощности клиник не позволят существенно увеличить количество пациентов", – отмечают авторы статьи.

glavred.info

По их мнению, следует учитывать, что госпитализации марта-мая придется переносить на лето. Согласно выводам ученых США, жара повышает риски развития инфекционных осложнений у прооперированных больных почти на 30%.

"Общепринятое мнение, что к хирургу надо идти осенью. Нетрудно представить, что нас ждет в сентябре", – пишут в материале.

Также отмечается, что Американская ассоциация больниц еще в середине марта призвала сохранить баланс между требованиями к приему больных с подозрением на коронавирус и предоставлением жизненно важных медицинских услуг пациентам с другими диагнозами.

К ней присоединились различные объединения анестезиологов и медсестер, профильные учебные заведения. В итоге центры государственной медицинской помощи смягчили требования к предоставлению несвязанных с Сovid-19 медуслуг в регионах со стабильной ситуацией с этим вирусом.

"Почему бы в Украине не проанализировать ситуацию с распространением коронавируса и не смягчить запрет на плановые госпитализации в благополучных районах? Граждане имеют право на медицинскую помощь в соответствии с Конституцией, а его ограничили для борьбы с пандемией", – резюмируют журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что планируют отложить плановые операции, чтобы освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинском в связи с угрозой распространения коронавируса.

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