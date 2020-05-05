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Минздрав приступает к исследованию препарата против коронавируса

6.4т
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Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата Биовен по лечению коронавируса в пяти медицинских учреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" опубликован на сайте ведомства.

Будут проводиться исследования по эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", на базе:

  • Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

  • Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение);

  • Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии);

  • Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение);

  • Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Минздрав приступает к исследованию препарата против коронавируса
Минздрав приступает к исследованию препарата против коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 366 новых случаев. За все время скончались 316 человек, а выздороветь удалось 1875.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

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